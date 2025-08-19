قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر إم جي RX5 كسر زيرو 2024.. الشكل الجديد

إم جي RX5 بلس
إم جي RX5 بلس
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من الإصدارات المتنوعة، منها طرازات MG الصينية، والتي تقدم عدد من السيارات تختلف من حيث القدرات الفنية أو التقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو فئة الـ SUV.

وظهرت فئة الـ SUV في سوق المستعمل تتمثل في النسخة إم جي RX5 الشكل الجديد، بحالة كسر الزيرو ضمن موديلات 2024، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات.

إم جي RX5 بلس

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، للتأكد من سلامة السيارة، ومراجعة متوسط أسعار السيارة ومقارنة الفئات الاخرى والموديلات.

أداء إم جي RX5 بلس

 

زودت السيارة إم جيRX5  موديل 2024 الشكل الجديد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 169 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

إم جي RX5 بلس

مواصفات إم جي RX5 بلس

 

زودت السيارة إم جي RX5 بلس بفتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية مقاس 18، شبكة كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية، كاميرا محيطة، حساسات ركن أمامية وخلفية، فرامل يد كهربائية، نظام مانع الانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

إم جي RX5 بلس

كما زودت إم جي RX5 بلس بنظام الثبات الالكتروني، ومثبت سرعة، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

