رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمستشفيات القاهرة والجيزة اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ومن المقرر أن يتفقد أعمال تطوير مستشفى هرمل ومستشفى بولاق وأم المصريين بالحيزة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء للمستشفيات للتأكد من أعمال التطوير الجاري تنفيذها في هذه المستشفيات لدخولها منظومة الصحة في مصر .

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بموفور الصحة والخير والبركة والنماء، وأن تزداد أواصر المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعا، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من تقدم وازدهار .

