حوادث

شك في خيانتها.. الأجهزة الأمنية تكشف ماذا حدث مع بلوجر المرج بتطبيق بيجو

أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية ، المتهم بتهديد البلوجر أ.ق بصور وفيديوهات إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي شهادة مجري التحريات

 شهادة مجري التحريات
 

تم رصد مقطع مصور على برنامج بيجو لايف يوثق قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها وباستدعاء الأخيرة تبين أنها مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والوجه وأن المتهم أرغمها علي ارتداء طوق حديدي على عنقها اعتقادًا من المتهم بخيانتها له وإقامتها لعلاقات جنسية غير مشروعة مع آخرين فتمكن من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأتبع بيانا أنه تحقق لديه من خلال تحرياته السرية صحة اقتراف المتهم للواقعة علي النحو الذي شهدت به الشاهدة الأولى

شهادة البلوجر المجني عليه 

وشهدت البلوجر، بأنها وعلى إثر حاجتها للمال أنشأت صفحة علي احدي منصات التواصل الاجتماعي  برنامج بيجو لايف  وللحصول علي أرباح كبيرة وسريعة من البرنامج التقطت لنفسها صوراً ومقاطع مرئية جنسية وأرسلتها لبعض المشاهدين لبثها المباشر مقابل دعمها مما يزيد أرباحها الشهرية نتيجة الدعم والتفاعل من هؤلاء المشاهدين مما أثار ارتياب المتهم في مسلكها وحدا به لفحص هاتفها الخلوي وما إن فحصه حتي تبين وجود صور عارية ومقاطع مرئية جنسية لها فاحتجزها ردحا من الزمن لمدة ثلاثة أيام وأنزل بها التعذيبات البدنية بها باحدي الغرف بالمسكن فى المرج

وأضافت أنه كبل يديها وقدميها بسلسلة حديدية ثم أوثقها بأرجل إحدي الأسرة وانهال عليها بالضرب ثم والي التعدي عليها بركلها بقدمه ركلات عنيفة متابعة ولم يذر اذا استبع ذلك التعدي بأداة - شومة - ومقبض سلاح أبيض - ساطور - أوسعها بهما ضربا ثم أخمد نيران اللغات التبغية المشتعلة بنهديها محدثاً ما بها من إصابات ثم أكرهها بالقوة على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبتة لدين ) عدد أحد عشر إيصال أمانة ) - لم يضبطوا - ثم التقط لها عبراً آلة تصوير مقطعا مرتبا ظهرت فيه به وبها آثار تعذيب 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الأحالة أن المتهم احتجز المجنى عليها بغير أمر من الحكام المختصين ، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، لمدة ثلاثة أيام ، وأنزل بها التعذيبات البدنية بإحدى الغرف بأن كبل يديها وقدميها بسلسلة حديدية - آت وصفها - ثم أوثقها بأرجل إحدي الأسرة وانهال عليها بالضرب ثم والي التعدي عليها بركلها بقدمه ركلات عنيفة متابعة ولم يذر اذا استتبع ذلك التعدي بأداة - شومة - ومقبض سلاح أبيض - ساطور - آت وصفهما - أوسعها بهما ضربا ثم أخمد نيران اللغات التبغية المشتعلة بجدسها مهددها بفيديوهاتها وصورها العارية التي ارسلتها له من خلال صفحتها على أحد التطبيقات.

.كما أكره بالقوة المجنى عليها   على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبتة لدين ) عدد أحد عشر إيصال أمانة ) - لم يضبطوا - بارتكابه للجريمتين محل الإتهامين السابقين فأرغمها علي ذلك وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها على السندات آنفة البيان 


كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) - لم يضبط - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عبر التعدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط لها  تصویر مقطعا مرئيا ظهرت فيه به وبها آثار التعدي عليها علي النحو الموصوف بالاتهام الأول وأكرهها فيه علي الإقرار بإقامتها لعلاقة جنسية غير شرعية مع آخرين وكذا لعلاقات جنسية رقمية وقام ببثه مباشرة علي برنامج بيجو لايف، كما نشر وبث مقطعا مرئيا للمجني عليها منتهكا خصوصيتها دون رضاها بأن اقترف الجريمة محل الاتهام السابق. 


كما تعمد ازعاج المجني عليها بتعمده إساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين تفصيلاً
- أحدث عمدًا بالمجني عليها امل صلاح قطب السيد خلف الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لاتزيد علي عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام الأدوات
والسلاح الأبيض الأتي وصفها


كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضاً ( ساطور ) - استخدم مقبضه في التعدي المجني عليها
- أحرز أداتين ( سلسلة حديدية - شومة ( ضبطت أولهما - استخدمها في التعدي علي المجني عليها
دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما أو حيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية

بلوجر تعذيب بلوجر تطبيق بيجو خلعت ملابسها خانته

