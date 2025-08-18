قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أقوى نسخة من إنفينيتي QX80 الرياضية.. صور

إنفينيتي Terrain Spec
إنفينيتي Terrain Spec
صبري طلبه

تواصل إنفينيتي من تألقها حيث كشفت هذا الأسبوع عن أحدث نسختين اختباريتين، بعد الكشف منذ وقت قريب عن الإصدار الرياضي QX80 سبورت 2026، أما عن الإصدارات الجديدة فقدمت بقدرات عالية القوة تحت إسم QX80 Track Spec وQX80 Terrain Spec.

القدرات الفنية لسيارة إنفينيتي الجديدة

نبدأ بالسيارة إنفينيتي QX80 Terrain Spec، والتي جاءت بمحرك سعة 3500 سي سي، سداسي الاسطوانات V6، يستطيع أن ينتج قوة تتجاوز 650 حصانًا، و1.016 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مما يجعلها من أبرز الطرازات المنافسة للأيقونة كاديلاك سكاليد الشهيرة.

إنفينيتي Terrain Spec

وتأتي السيارة إنفينيتي Track Spec بعجلات قياسها 24 إنش، بالإضافة إلى مكابح بريمو ذات الأداء العالي، مع مخارج عادم رباعية، مشتت رياضي، شبكة مستوحاة من نسخة سبورت QX80، ومصابيح ذات طابع هجومي وحاد.

إنفينيتي Terrain Spec

إصدار إنفينيتي Terrain Spec لعشاق المغامرات 

بينما قدم الاصدار الثاني Terrain Spec لمحبي المغامرات والرحلات والطرق الوعرة، حيث جاءت بلمسات خارجية تعزز من هذا المفهوم، بداية من الجنوط والاطارات المخصصة، إضافة إلى السقف المدعوم بمساحة تخزين، والإضاءة المثبتة أعلى واجهة السيارة.

إنفينيتي Terrain Spec

وتمتلك السيارة مصابيح بإضاءة LED، مع نظرات تتسم بالشراسة، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، عتب جانبي، مقابض مخفية للأبواب، وبالطبع تمتك السيارة حزمة من التجهيزات، بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان، وعناصر الرفاهية والتحكم.

إنفينيتي Terrain Spec
إنفينيتي إنفينيتي الجديدة إنفينيتي Terrain Spec إنفينيتي Track Spec QX80 Terrain Spec

