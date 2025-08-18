رينو لوجان 2020 أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة رينو لوجان واحدة من أشهر سيارات الفئة الاقتصادية، التي انطلقت في السوق المصري، واستطاعت باختلاف موديلاتها ان تحقق شعبية كبيرة، ترجع إلى أسعار السيارة المناسبة حين طرحها، بالإضافة إلى اعتمادية العلامة الفرنسية والتجهيزات المقدمة.

وظهرت السيارة رينو لوجان 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل وبعض الأجزاء من الخارج، بسعر يبلغ 480 ألف جنيه، ولكن ننصح بمتابعة متوسط الأسعار في السوق حسب كل حالة وموديل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل.

رينو لوجان 2020

مواصفات رينو لوجان 2020

تعتمد رينو لوجان 2020 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة رينو لوجان 2020 على مجموعة من التجهيزات تتضمن، وسائد هوائية بعدد 2 لحماية السائق والراكب الأمامي، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، نظام فرامل مانع الانغلاق ABS، نوافذ كهربائية.

رينو لوجان 2020

زودت السيارة رينو لوجان 2020 بامكانية التحكم الصوتي عبر ذراع ناحية عجلة القيادة، وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، مكيف هواء، بلوتوث، إضاءة داخلية، جنوط.

أما عن متوسط استهلاك السيارة قياسيًا من الوقود، فيقدر بحوالي 6.3 لترًا، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومترًا، أما عن معدلات التسارع تستهلك حوالي 11.5 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/س وذلك عن القدرات القياسية للسيارة.