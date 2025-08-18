قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا فتحة سقف 2021.. أسعار المستعمل

شيفروليه أوبترا 2021
شيفروليه أوبترا 2021
صبري طلبه

تعد السيارة شيفروليه أوبترا واحدة من اشهر سيارات السيدان التي قدمت في السوق المصري، وذلك باختلاف موديلاتها وأجيالها، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى انتماء السيارة للفئة الاقتصادية، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، والتجهيزات المناسبة.

أسعار شيفروليه أوبترا في سوق المستعمل 

وظهرت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن الفئة عالية التجهيزات، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 540 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مقارنة متوسط الاسعار والفحص الشامل.

شيفروليه أوبترا 2021 

مواصفات شيفروليه أوبترا 2021 

تضم السيارة شيفروليه أوبترا مجموعة من التجيزات ابرزها، مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، مدخل AUX و USB، إنذار، قفل مركزي للأبواب، نظام إيموبليزر.

شيفروليه أوبترا 2021 

كما تضم السيارة شيفروليه أوبترا زجاج خلفي مظلل، فتحة سقف كهربائية، فرش جلد لجميع المقاعد، عجلة قيادة باور، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، جنوط.

شيفروليه أوبترا 2021 

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 110 حصان و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، و ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بتقنية الدفع الأمامي، وقياسيًا تحتاج السيارة حوالي 13 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة.

