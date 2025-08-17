قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا من موديلات 2026، والتي تتوالى بقوة خلال الفترة الأخيرة، باختلاف العلامات وبلاد المنشأ، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والتصميمات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات موديل 2026 طرحت في السوق المصري.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني 2026 على محرك رباعي الأسطوانات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات أو مانيوال للفئة الأولى 5 غيار، مع قوة إجمالية للمحرك قدرها 108 أحصنة، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 810,000 جنيه.

 كيا K4

تبدأ أسعار السيارة كيا K4 موديل 2026 من 1,399,900 جنيه وصولاً إلى 1,749,900 جنيه، تقدم السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 123 حصانًا، و151 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك آخر تيربو 1600 سي سي، يمكنه ضخ 190 حصانًا، و264 نيوتن متر من عزم الدوران، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

شيري أريزو 8

تقدم شيري أريزو 8 موديل 2026 بأسعار تبدأ من 1,350,000 جنيه للفئة الأولى، و 1,450,000 جنيه للفئة الثانية، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدروان، مع ناقل سرعات 7 غيار DSG.

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 موديل 2026 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 1,865,000 جنيه.

إم جي 6

تأتي إم جي 6 بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مقترن بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع ضخ 169 حصانا و 250 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عن خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 1,280,000 جنيه و 1,300,000 جنيه.

