حكم الاحتفاء بذكرى السيدة زينب.. الإفتاء توضح

مع اقتراب موعد إحياء ذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها، تجدد النقاش حول مسألة الاحتفال بذكريات الأولياء والصالحين، وما إذا كان هذا الفعل محل قبول شرعي أم موضع خلاف ديني.

ويتكرر هذا التساؤل كل عام، بالتزامن مع هذه المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان المسلمين.

وفي هذا الإطار، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إحياء ذكرى الأولياء والصالحين؛ يُعد من الأمور المستحبة شرعًا، لما يحمله من معانٍ تربوية وروحية، إذ يسهم في الاقتداء بسيرتهم والسير على نهجهم.

وأكدت أنه لا حرج في تخصيص أيام بعينها للاحتفال بذكراهم، سواء وافقت أيام مواليدهم أو غير ذلك من التواريخ، مشيرة إلى أن هذا المعنى يندرج ضمن العموم الوارد في قوله- تعالى-: ﴿وَذَكِّرۡهُم بِأَيَّامِ اللهِ﴾.

وفي الوقت ذاته، شددت على ضرورة إنكار أي ممارسات محرمة قد تقع خلال هذه المواسم، مثل الاختلاط غير المنضبط بين الرجال والنساء، والتنبيه إلى أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الغاية الأساسية التي أُقيمت من أجلها هذه المناسبات المباركة.

وتُعد السيدة زينب- رضي الله عنها- واحدة من أبرز نساء آل البيت، إذ عُرفت بقوة صبرها وشدة بأسها، فهي ابنة الإمام علي بن أبي طالب، ووالدتها السيدة فاطمة الزهراء، وجدها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وجدتها السيدة خديجة بنت خويلد- رضي الله عنها-، وشقيقة الإمامين الحسن والحسين.

وقد خلد التاريخ اسمها بوصفها بطلة واقعة كربلاء، حيث تولت حماية السبايا من الهاشميات، ورعت الإمام علي زين العابدين بن الحسين وهو مريض، فاستحقت عن جدارة لقب “أم هاشم”.

وُلدت السيدة زينب- رضي الله عنها- في السنة السادسة للهجرة، وسماها النبي- صلى الله عليه وسلم- بهذا الاسم؛ تخليدًا لذكرى خالتها زينب التي توفيت في السنة الثانية للهجرة، متأثرة بجراح أصابتها أثناء هجرتها بعدما تعرضت للطعن من أحد المشركين، مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.

فجاءت التسمية مواساة لقلب النبي- صلى الله عليه وسلم-، وتخفيفًا لما حمله من حزن على فراق خالته.