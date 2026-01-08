قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة .. مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية يوتا
ليلى كانينغهام.. أول مسلمة من أصول مصرية تقترب من سباق عمدة لندن
سعر الدولار في البنوك اليوم
حكم الاحتفاء بذكرى السيدة زينب.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمستشفيات القاهرة والجيزة اليوم
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ليلى كانينغهام.. أول مسلمة من أصول مصرية تقترب من سباق عمدة لندن

ليلى كانينغهام
ليلى كانينغهام
فرناس حفظي

في تطور لافت قد يعيد تشكيل جزء من المشهد السياسي في بريطانيا، دفع حزب "الإصلاح" اليميني المتشدد بمرشحته ليلى كانينغهام إلى سباق انتخابات عمدة لندن المقرر في مايو 2028، لتصبح أول امرأة مسلمة من أصول مصرية ترشح لهذا المنصب في تاريخ البلاد.

وُلدت كانينغهام في لندن لعائلة مصرية مهاجرة استقرت في المملكة المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، درست القانون وتخصصت في المجال الجنائي قبل أن تعمل مدعية عامة في هيئة النيابة الملكية (CPS)، وتولت قضايا بارزة من بينها قضية الاعتداء عند بوابات قصر باكنغهام، لكنها استقالت من منصبها بعد إعلان انضمامها إلى حزب "الإصلاح" في يونيو 2025، التزاما بقواعد الحياد السياسي المفروضة على موظفي الخدمة المدنية.


إلى جانب مسيرتها القانونية، اشتهرت كانينغهام أيضا بنشاطها المجتمعي وريادة الأعمال، وهي أم لسبعة أطفال، وقد حازت لقب "الأم اليقظة" بعد ملاحقتها مجموعة لصوص حاولوا استهداف أبنائها، في حادثة حصدت اهتماما إعلاميا كبيرا وساهمت في إطلاق مبادرات لتعزيز السلامة المجتمعية.


غير أن قرار الحزب اليميني بترشيح شخصية مسلمة ذات أصول عربية أثار جدلاً واسعًا، بالنظر إلى خطابات الحزب المناهضة للهجرة وانتقاداته المتكررة للإسلام، وبينما يرى البعض في الخطوة محاولة لتلطيف صورة الحزب وتحسين حضوره داخل أوساط الناخبين، يعتبر آخرون أنها تعكس تحولات أعمق في استراتيجيته السياسية.


ظهر زعيم الحزب نايجل فاراج إلى جانب كانينغهام خلال إطلاق حملة الحزب الصيفية لمكافحة الجريمة، فيما تشير مصادر من داخل الحزب إلى أنها تُعد "مرشحة قوية" قادرة على تحقيق اختراق انتخابي بفضل قدرتها على مخاطبة شرائح اجتماعية متنوعة.

ليلى كانينغهام حزب الإصلاح اليميني بريطانيا عمدة لندن خطابات الحزب المناهضة

