بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا

يلتقي نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في واشنطن يوم الخميس المقبل، في وقت يسعى فيه قادة أوروبا إلى تأمين ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن "لامي" سيصل إلى العاصمة الأمريكية غدا الأربعاء للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان خلال لقائهما قضية أوكرانيا إلى جانب مواضيع أخرى، وفقًا لمسؤولين بريطانيين وأمريكيين مطلعين على خططه.



وتأتي الزيارة في وقت حساس للعلاقات بين واشنطن ولندن، بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالباته بجرينلاند، عقب عملية أمريكية استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما أصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة أوروبيون بيانًا يؤكد فيه ضرورة ضمان أمن الأراضي الدنماركية في إطار حلف الناتو.



وتربط لامي، وزير الخارجية السابق، علاقة صداقة بفانس، شملت إقامة عائلته مع لامي خلال عطلة في المملكة المتحدة الصيف الماضي.



كما من المقرر أن يلتقي لامي خلال زيارته بأعضاء في الكونجرس الأمريكي الذين تربطه بهم علاقات جيدة، في إطار ما وصفه مسؤول بريطاني بأنه «رحلة طويلة المدى لمناقشة العلاقة الخاصة بين البلدين».



وتشكل الزيارة جزءًا من جهود لندن لتعزيز دعم واشنطن لأي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يتم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات «تحالف الراغبين» في باريس، فيما أصبح فانس أكثر مشاركة في محادثات السلام خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد أن كان من أكثر الأصوات تشككًا في دور الولايات المتحدة في هذه العملية.