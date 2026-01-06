قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا

أ ش أ

يلتقي نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في واشنطن يوم الخميس المقبل، في وقت يسعى فيه قادة أوروبا إلى تأمين ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن "لامي" سيصل إلى العاصمة الأمريكية غدا الأربعاء للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان خلال لقائهما قضية أوكرانيا إلى جانب مواضيع أخرى، وفقًا لمسؤولين بريطانيين وأمريكيين مطلعين على خططه.


وتأتي الزيارة في وقت حساس للعلاقات بين واشنطن ولندن، بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالباته بجرينلاند، عقب عملية أمريكية استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما أصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة أوروبيون بيانًا يؤكد فيه ضرورة ضمان أمن الأراضي الدنماركية في إطار حلف الناتو.


وتربط لامي، وزير الخارجية السابق، علاقة صداقة بفانس، شملت إقامة عائلته مع لامي خلال عطلة في المملكة المتحدة الصيف الماضي.


كما من المقرر أن يلتقي لامي خلال زيارته بأعضاء في الكونجرس الأمريكي الذين تربطه بهم علاقات جيدة، في إطار ما وصفه مسؤول بريطاني بأنه «رحلة طويلة المدى لمناقشة العلاقة الخاصة بين البلدين».


وتشكل الزيارة جزءًا من جهود لندن لتعزيز دعم واشنطن لأي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يتم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات «تحالف الراغبين» في باريس، فيما أصبح فانس أكثر مشاركة في محادثات السلام خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد أن كان من أكثر الأصوات تشككًا في دور الولايات المتحدة في هذه العملية.

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

زيلينسكي وماكرون

زيلينسكي وماكرون يبحثان إمدادات الدفاع الجوي والدبلوماسية في محادثات باريس

الخارجية الصينية

الخارجية الصينية : التعاون يجب أن يكون السمة الحاكمة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

برعاية ترامب.. إعلان أميركي سوري إسرائيلي عن إنشاء خلية تنسيق أمني ودبلوماسي مشتركة

بالصور

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

