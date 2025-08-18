انخفاض يصل إلى 350 ألف جنيه.. تراجع أسعار السيارات في السوق المصري

شهدت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية داخل السوق المصري، بعض الانخفاضات المتتالية لعدد من الإصدارات المختلفة، وتراوحت قيمة التخفيض بين 20 ألف جنيه 350 ألف جنيه، باختلاف الموديلات والفئات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز التخفيضات لاسعار السيارات المقدمة داخل السوق المصري.

انخفضت أسعار السيارة جيتور داشينج بقيمة وصلت إلى 224 ألف جنيه، مع أسعار تبدأ من مليون و155 ألف جنيه إلى مليون و415 ألف جنيه، وتنتمي هذه السيارة للفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وتقدم بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء DCT، مع تقنيات الجر الأمامي.

تخفيضات أسعار السيارات 2025

تراجعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 بقيمة قدرها 140 ألف جنيه خلال أغسطس الجاري، لتبدأ أسعارها حاليًا من مليون و130 ألف جنيه، وصولاً إلى مليون و230 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية بلغت 154 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الاداء.

وشهدت السيارة شيفروليه كابتيفا تخفيضات بقيمة 350 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه للفئة الأولى، وصولاً إلى مليون و550 ألف جنيه للفئة الثانية صاحبة الـ 7 مقاعد، كما شهدت السيارة شيفروليه أوبترا 2026 تخفيض بقيمة 20 ألف جنيه.

حيث تبدأ أسعارها من 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و769.9 للفئة الثانية، أما عن قدراتها الفنية، فتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وشهدت أيضًا السيارة هيونداي توسان تخفيض يصل إلى 151 ألف جنيه، لتتراوح أسعار السيارة من مليون و599 ألف جنيه، إلى 2 مليون و199 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخفيض أسعار جيتور t1 و t2 بقيمة 30 ألف جنيه.