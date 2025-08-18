قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
انخفاض يصل إلى 350 ألف جنيه.. تراجع أسعار السيارات في السوق المصري

صبري طلبه

شهدت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية داخل السوق المصري، بعض الانخفاضات المتتالية لعدد من الإصدارات المختلفة، وتراوحت قيمة التخفيض بين 20 ألف جنيه 350 ألف جنيه، باختلاف الموديلات والفئات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز التخفيضات لاسعار السيارات المقدمة داخل السوق المصري.

 

انخفضت أسعار السيارة جيتور داشينج بقيمة وصلت إلى 224 ألف جنيه، مع أسعار تبدأ من مليون و155 ألف جنيه إلى مليون و415 ألف جنيه، وتنتمي هذه السيارة للفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وتقدم بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء DCT، مع تقنيات الجر الأمامي.

تخفيضات أسعار السيارات 2025 

تراجعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 بقيمة قدرها 140 ألف جنيه خلال أغسطس الجاري، لتبدأ أسعارها حاليًا من مليون و130 ألف جنيه، وصولاً إلى مليون و230 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية بلغت 154 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الاداء.

وشهدت السيارة شيفروليه كابتيفا تخفيضات بقيمة 350 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه للفئة الأولى، وصولاً إلى مليون و550 ألف جنيه للفئة الثانية صاحبة الـ 7 مقاعد، كما شهدت السيارة شيفروليه أوبترا 2026 تخفيض بقيمة 20 ألف جنيه.

حيث تبدأ أسعارها من 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و769.9 للفئة الثانية، أما عن قدراتها الفنية، فتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وشهدت أيضًا السيارة هيونداي توسان تخفيض يصل إلى 151 ألف جنيه، لتتراوح أسعار السيارة من مليون و599 ألف جنيه، إلى 2 مليون و199 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخفيض أسعار جيتور t1 و t2 بقيمة 30 ألف جنيه.

أسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات تخفيض اسعار السيارات أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

