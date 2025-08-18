قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

عزة عاطف

كشفت شركة نيسان عن استدعاء يقارب 14 ألف سيارة فرونتير موديل 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف خلل برمجي مرتبط بنظام الإيقاف والتشغيل التلقائي للمحرك، تسبب في انخفاض مؤقت في سطوع مصابيح القيادة النهارية (DRLs).

تفاصيل الخلل في سيارات نيسان 

يظهر العطل في كل مرة يُعاد فيها تشغيل المحرك عبر نظام التوقف والتشغيل أثناء الخمول (ISS)، حيث تنخفض إضاءة المصابيح النهارية لنحو 0.3 ثانية. 

ورغم أن هذا التغيير طفيف ولا يشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة، إلا أنه يخالف لوائح الإضاءة الفيدرالية للسيارات.

سبب المشكلة

أرجعت نيسان الخلل إلى تحديث برمجي في وحدة التحكم بالمحرك ضمن طراز فرونتير 2025.5. 

وتم رصد المشكلة لأول مرة من قبل مهندس بالشركة خلال فحص روتيني بتاريخ 21 أبريل 2025. 

وتشمل عملية الاستدعاء 13,719 مركبة صُنعت بين 14 ديسمبر 2024 و17 يونيو 2025.

هذا ليس أول استدعاء لسيارة فرونتير في جيلها الحالي، إذ استُدعي ما يقارب 6,000 مركبة في منتصف 2024 بسبب عيب في المفصل الكروي الأمامي الأيمن، كان من الممكن أن يؤثر على سهولة القيادة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

أخطرت نيسان وكلاءها بالاستدعاء في 8 أغسطس الجاري، على أن يتم إخطار المالكين ابتداءً من 17 سبتمبر عبر البريد. 

الحل لن يستغرق سوى أقل من ساعة، حيث سيقوم الوكلاء بتحديث برنامج وحدة التحكم بالمحرك مجانًا.

بالصور

