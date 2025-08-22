أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السوق السعودي.. بمساحة عائلة

تعد كيا كارينز واحدة من اشهر السيارات العائلية التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق السعودي، حيث تتمتع السيارة بمقصورة عصرية، إلى جانب انها تتسم بالرحابة نسبة إلى مفهوم الـ 7 مقاعد، إضافة إلى التجهيزات الفنية.

مواصفات كيا كارينز موديل 2025

تعتمد كيا كارينز موديل 2025 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ضخ 115 حصانًا، بالإضافة إلى محرك اخر تيربو بقوة إجمالية 160 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك للفئة الأولى، واخر DCT 7 غيار أوتوماتيك للفئة الثانية.

كيا كارينز موديل 2025

تجهيزات كيا كارينز موديل 2025

تحتوي السيارة كيا كارينز موديل 2025 على نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE يصل إلى 8 مكبرات، حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة ودعم لتطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقياس 8 بوصة.

كيا كارينز موديل 2025

كما تحتوي كيا كارينز موديل 2025 على مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مثبت سرعة، قفل مركزي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج الثبات الالكتروني، التوزيع الالكتروني للفرامل.

كيا كارينز موديل 2025

أسعار كيا كارينز موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة كيا كارينز موديل 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 71,550 ريال للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 82,031 ريال و87,192 ريال، أما عن الفئة الرابعة والخامسة عالية التجهيزات فتقدم بأسعار تبدأ من 90,934 ريال وصولًا إلى 98,635 ريال سعودي.