تكنولوجيا وسيارات

نيسان تقدم ألتيما مويل 2026 في ثوبها الجديد .. صور

صبري طلبه

تواصل نيسان اليابانية تعزيز تواجدها داخل السوق الصينية، بعد أن كشفت عن النسخة المحدثة "فيس ليفت"، من السيارة التيما الشهيرة، والتي تقدم باسم تينا، وتنطلق خارجيًا بلمسات جديدة مع تصميم السيدان، إضافة إلى باقة من التجهيزات.

تجهيزات وتصميم نيسان التيما النسخة الصينية 

تأتي السيارة نيسان التيما بتصميم خارجي يحمل الشعار الياباني المضئ، بالإضافة إلى شريط ضوئي LED، بينما ترتكز على جنوط 19 إنش ذات تصميم أنيق، مع إضاءة نهارية عصرية، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة الشكل بإطلالة داكنة.

 كما تأتي بلمسات خارجية انسيابية تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4.920 مم للطول الكلي بزيادة بلغت 14 مم تقريبًا، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.825 مم بدون تغيير، مثل حال العرض والكلي ومستوى الارتفاع.

أداء ومحرك نيسان التيما

زودت السيارة نيسان التيما بناقل سرعات CVT اكس ترونيك 8 غيار، يعمل مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 240 حصانًا، وتشير بعض التقارير من المحتمل تقديم السيارة بمحرك جديد بقوة 142 حصانًا.

سعر السيارة نيسان التيما في الصين 

تقدم السيارة نيسان التيما في السوق الصينية بسعر يتراوح بين 179,800 و239,800 يوان، على أن يتم طرحها هناك في الربع الأخير من العام الجاري 2025.

