29 نسخة فقط.. إطلاق لامبورجيني Fenomeno بقدرات مذهلة| صور

كشف لامبورجيني الإيطالية واحد عمالقة تصنيع السيارات الخارقة، عن إصدارها المحدود من طراز Fenomeno، الذي سينطلق من خلال 29 نسخة فقط، وبتصميم ينتمي إلى عائلة السوبر كارز، مع باقة من التجهيزات الفنية عالية الأداء.

لامبورجيني Fenomeno

قدرات مذهلة لسيارة لامبورجيني Fenomeno

تعتمد لامبورجيني Fenomeno على محرك مكون من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، مدعوم بعدد 3 محركات كهربائية، تصل القوة الإجمالية للسيارة حوالي 794 كيلووات، ما يعادل 1080 حصانًا.

لامبورجيني Fenomeno

السرعة القصوى وانطلاقة لامبورجيني Fenomeno

تصل السيارة لامبورجيني Fenomeno إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية، يمكن لها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط.

لامبورجيني Fenomeno

لم تكشف لامبورجيني عن سعر نسختها الجديدة Fenomeno، ولكن اظهرت الصور الخاصة بالسيارة، تمتعها بتصميم رياضي، مع إطلالة الكوبيه الشهيرة، بالإضافة إلى فتحات تهوية ولمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لامبورجيني Fenomeno

وتأتي السيارة لامبورجيني Fenomeno بإضاءة LED مدعومة بمصابيح حادة الشكل، جنوط رياضية تعزز من مفهوم السيارة، عتبات جانبية وصادم أمامي وخلفي يتسم بالطابع الرياضي، منظومة عادم رباعية، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مقصورة عالية الأداء، مع باقة من أدوات المساعدة ودعم قائد المركبة.