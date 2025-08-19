قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
29 نسخة فقط.. إطلاق لامبورجيني Fenomeno بقدرات مذهلة| صور

صبري طلبه

كشف لامبورجيني الإيطالية واحد عمالقة تصنيع السيارات الخارقة، عن إصدارها المحدود من طراز Fenomeno، الذي سينطلق من خلال 29 نسخة فقط، وبتصميم ينتمي إلى عائلة السوبر كارز، مع باقة من التجهيزات الفنية عالية الأداء.

 لامبورجيني Fenomeno

قدرات مذهلة لسيارة لامبورجيني Fenomeno

تعتمد لامبورجيني Fenomeno على محرك مكون من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، مدعوم بعدد 3 محركات كهربائية، تصل القوة الإجمالية للسيارة حوالي 794 كيلووات، ما يعادل 1080 حصانًا.

 لامبورجيني Fenomeno

السرعة القصوى وانطلاقة لامبورجيني Fenomeno

تصل السيارة لامبورجيني Fenomeno إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية، يمكن لها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط.

 لامبورجيني Fenomeno

لم تكشف لامبورجيني عن سعر نسختها الجديدة Fenomeno، ولكن اظهرت الصور الخاصة بالسيارة، تمتعها بتصميم رياضي، مع إطلالة الكوبيه الشهيرة، بالإضافة إلى فتحات تهوية ولمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 لامبورجيني Fenomeno

وتأتي السيارة لامبورجيني Fenomeno بإضاءة LED مدعومة بمصابيح حادة الشكل، جنوط رياضية تعزز من مفهوم السيارة، عتبات جانبية وصادم أمامي وخلفي يتسم بالطابع الرياضي، منظومة عادم رباعية، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مقصورة عالية الأداء، مع باقة من أدوات المساعدة ودعم قائد المركبة.

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

بالصور

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

علاء الساحر

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

