سعر مرسيدس جي كلاس 2025 في الإمارات.. الأفخم من فئة الـ SUV

تعتبر السيارة مرسيدس جي كلاس واحدة من أفخم وأشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الألمانية، وذلك عن الفئة المتعددة الاستخدام SUV، وتنطلق السيارة في السوق الإماراتي عبر فئة 580 EQG وG63، بسعر يبدأ من 991,899 درهم.

مواصفات مرسيدس جي كلاس 2025

اكتسبت مرسيدس جي كلاس شعبيتها نسبة إلى فخامة التصميم الرياضي، والذي يجمع بين باقة من وسائل الحماية عالية الأداء، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم أيضًا، وتمتلك السيارة واجهة مدببة مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، إضاءة LED.

مرسيدس جي كلاس 2025

زودت مرسيدس جي كلاس 2025 بجنوط رياضية، حساسات حركة، ردار للرصد، كاميرا محيطة، متابعة النقاط العمياء، تحديد المسار،مرايات جانبية كهربائية، مقاعد كهربائية التحكم لاختيار أوضاع الجلوس، زر بدء التشغيل، بصمة خارجية، شاشة تعمل باللمس ودعم التطبيقات الذكية.

مرسيدس جي كلاس 2025

تعتمد مرسيدس جي كلاس 2025 من الناحية الفنية على محرك سعة 4000 سي سي، بقوة إجمالية تصل إلى 585 حصانًا، و850 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات.

مرسيدس جي كلاس 2025

يمكن للسيارة مرسيدس جي كلاس 2025 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 4.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/ساعة.

مرسيدس جي كلاس 2025

أسعار مرسيدس جي كلاس موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 بأسعار تبدأ من 991,899 درهم وصولاً إلى 1,215,900 درهم إماراتي.