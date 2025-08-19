قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة
أدعية ثلث الليل الأخير الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
“ترامب” يوقف محادثات مع القادة الأوروبيين لإجراء مكالمة مع “بوتين”
بعد معاناة.. وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان"
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ظهور رولز رويس كولينان بتعديلات برابوس وسعر لا يصدق| صور

برابوس 700
برابوس 700
صبري طلبه

تواصل برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات، بعد أن ظهرت النسخة رولز رويس كولينان Series II تحت إسم برابوس 700، وبلمسات مميزة سواء من الناحية الخارجية، أو الترقيات التي شملت المقصورة، إلى جانب القدرات الفنية.

من المعتاد أن نرى ترقيات برابوس لسيارات مرسيدس الألمانية، ولكن يبدو أن صانعة التعديلات لم تقاوم سحر RR، وحصلت السيارة برابوس 700، على غطاء للمحرك من الكربون، ولمسات كربونية لامعة، صادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية.

 برابوس 700 

بينما جاءت الناحية الخلفية بنظام عادم رباعي المخارج، سبويلر أعلى الزجاج الخلفي صاحب الإطلالة المعتمة، بينما ترتكز على عجلات مقاس 24 إنش تحت مسمى Brabus Monoblock M Platinum Edition، مع إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED.

 برابوس 700 

أداء مميز لسيارة برابوس 700 

تعتمد السيارة برابوس 700 على محرك سعة 6750 سي سي تيربو مزدوج، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 690 حصانًا، و950 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 برابوس 700 

وحصلت السيارة برابوس 700 على نظام تعليق يخفض ارتفاع السيارة بنسبة 25 مم تحت مسمى Brabus SpotXtra، مما يمنح السيارة أفضلية في التسارع، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، خلال فترة زمنية مدتها 5 ثواني.

 برابوس 700 

سعر مذهل لسيارة برابوس 700

ما تقدمه السيارة برابوس 700 ليس بقليل، وهو ما انعكس على سعرها، حيث تعد واحدة من أغلى السيارات المعدلة في العالم، والتي تقدم بسعر مليون و68.860 ألف دولار أمريكي.

برابوس رولز رويس رولز رويس كولينان رولز رويس كولينان Series II سيارة برابوس 700

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أرشيفية

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "نودلز" شهيرة بالمرج

بالصور

بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

كيكة
كيكة
كيكة

إطلالة مختلفة.. هاجر احمد بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

هاجر احمد
هاجر احمد
هاجر احمد

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد