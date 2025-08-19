ظهور رولز رويس كولينان بتعديلات برابوس وسعر لا يصدق| صور

تواصل برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات، بعد أن ظهرت النسخة رولز رويس كولينان Series II تحت إسم برابوس 700، وبلمسات مميزة سواء من الناحية الخارجية، أو الترقيات التي شملت المقصورة، إلى جانب القدرات الفنية.

من المعتاد أن نرى ترقيات برابوس لسيارات مرسيدس الألمانية، ولكن يبدو أن صانعة التعديلات لم تقاوم سحر RR، وحصلت السيارة برابوس 700، على غطاء للمحرك من الكربون، ولمسات كربونية لامعة، صادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية.

برابوس 700

بينما جاءت الناحية الخلفية بنظام عادم رباعي المخارج، سبويلر أعلى الزجاج الخلفي صاحب الإطلالة المعتمة، بينما ترتكز على عجلات مقاس 24 إنش تحت مسمى Brabus Monoblock M Platinum Edition، مع إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED.

برابوس 700

أداء مميز لسيارة برابوس 700

تعتمد السيارة برابوس 700 على محرك سعة 6750 سي سي تيربو مزدوج، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 690 حصانًا، و950 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

برابوس 700

وحصلت السيارة برابوس 700 على نظام تعليق يخفض ارتفاع السيارة بنسبة 25 مم تحت مسمى Brabus SpotXtra، مما يمنح السيارة أفضلية في التسارع، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، خلال فترة زمنية مدتها 5 ثواني.

برابوس 700

سعر مذهل لسيارة برابوس 700

ما تقدمه السيارة برابوس 700 ليس بقليل، وهو ما انعكس على سعرها، حيث تعد واحدة من أغلى السيارات المعدلة في العالم، والتي تقدم بسعر مليون و68.860 ألف دولار أمريكي.