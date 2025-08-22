قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
تكنولوجيا وسيارات

جيتور T2 موديل 2025 كسر زيرو .. أسعار سوق المستعمل

جيتور T2 موديل 2025
جيتور T2 موديل 2025
صبري طلبه

تعد السيارة جيتور T2 موديل 2025 من أحدث الاصدارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تضم عدد كبير من التجهيزات من خلال فئة واحدة.

وظهرت السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و800 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد خوض مسافة لا تتعدى 7000 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.

جيتور T2 موديل 2025 

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية عمل مقارنة سعرية بحسب الحالة والموديل، والفئة أيضًا، بالإضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن القدرات الفنية، والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج.

جيتور T2 موديل 2025 

مواصفات جيتور T2 موديل 2025 

تعتمد السيارة جيتور T2 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار.

جيتور T2 موديل 2025 

تقدم جيتور T2 موديل 2025 على الكثير من التجهيزات منها، حساسات حركة، كاميرا محيطة، رصد النقاط العمياء، خاصية تحديد المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، إضاءة محيطة، مصابيح LED، وسائد هوائية، شاشة، بصمة، مكيف أوتوماتيكي.

جيتور T2 موديل 2025 

ترتكز جيتور T2 موديل 2025 على جنوط رياضية، وقاعدة عجلات بطول 2800 مم، بينما يبلغ طول السيارة الكلي حوالي 4785 مم، و2006 مم للعرض، و220 مم للارتفاع الكلي، مع تصميم رياضية ينتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية.

جيتور جيتور T2 جيتور T2 موديل 2025 جيتور T2 موديل 2025 كسر زيرو سعر  جيتور T2 موديل 2025 كسر زيرو

