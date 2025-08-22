جيتور T2 موديل 2025 كسر زيرو .. أسعار سوق المستعمل

تعد السيارة جيتور T2 موديل 2025 من أحدث الاصدارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تضم عدد كبير من التجهيزات من خلال فئة واحدة.

وظهرت السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و800 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد خوض مسافة لا تتعدى 7000 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية عمل مقارنة سعرية بحسب الحالة والموديل، والفئة أيضًا، بالإضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن القدرات الفنية، والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج.

مواصفات جيتور T2 موديل 2025

تعتمد السيارة جيتور T2 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار.

تقدم جيتور T2 موديل 2025 على الكثير من التجهيزات منها، حساسات حركة، كاميرا محيطة، رصد النقاط العمياء، خاصية تحديد المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، إضاءة محيطة، مصابيح LED، وسائد هوائية، شاشة، بصمة، مكيف أوتوماتيكي.

ترتكز جيتور T2 موديل 2025 على جنوط رياضية، وقاعدة عجلات بطول 2800 مم، بينما يبلغ طول السيارة الكلي حوالي 4785 مم، و2006 مم للعرض، و220 مم للارتفاع الكلي، مع تصميم رياضية ينتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية.