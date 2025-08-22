سعر ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2025 في السعودية

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 من أشهر الإصدارات التي تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودي ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تنطلق من خلال فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 82,340 ريال.

محرك وأداء شيري تيجو 7 برو

تعتمد شيري تيجو 7 برو 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 154 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

شيري تيجو 7 برو

تصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 7 برو 2025 إلى 185 كيلومتر في الساعة، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 17.4 كيلومتر لكل 1 لتر، وتستمد أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 برو

تجهيزات ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2025

تضم شيري تيجو 7 برو 2025 مجموعة من تجهيزات الحماية تتضمن، نظام التحكم في الجر، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام مانع الانغلاق ABS، نظام الثبات الالكتروني، نظام مراقبة ضغط الاطارات، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وسائد هوائية للحماية، كاميرا، حساسات ركن.

شيري تيجو 7 برو

كما تضم شيري تيجو 7 برو 2025 عجلة قيادة متعددة الوظائف مع كسوة من الجلد، شاشة لعرض المعلومات ووسائل الترفيه قياسها 10.25 بوصة، نظام ترفيهي صوتي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، شاحن لاسلكي للهواتف، فتحة سقف، جنوط رياضية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إضاءة LED.

شيري تيجو 7 برو

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 في السعودية

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 بسعر يبدأ من 82,340 ريال للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 84,410 ريال سعودي.