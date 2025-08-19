أخبار السيارات| انخفاض يصل إلى 350 ألف جنيه لأسعار السيارات.. اركب رينو وشيفروليه أوتوماتيك بأسعار سوق المستعمل

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

رينو لوجان 2020 أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة رينو لوجان واحدة من أشهر سيارات الفئة الاقتصادية، التي انطلقت في السوق المصري، واستطاعت باختلاف موديلاتها ان تحقق شعبية كبيرة، ترجع إلى أسعار السيارة المناسبة حين طرحها، بالإضافة إلى اعتمادية العلامة الفرنسية والتجهيزات المقدمة.

تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السعودية

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا من أبرز إصدارات العلامة الكورية الجنوبية، حيث استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة منذ انطلاقها، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر عدد من الفئات ضمن موديلات 2025، وبأسعار تبدأ من 79,985 ريال سعودي.

شيفروليه أوبترا فتحة سقف 2021.. أسعار المستعمل

تعد السيارة شيفروليه أوبترا واحدة من اشهر سيارات السيدان التي قدمت في السوق المصري، وذلك باختلاف موديلاتها وأجيالها، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى انتماء السيارة للفئة الاقتصادية، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، والتجهيزات المناسبة.



بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

بين عامي 1954 و1957، قدمت جاكوار للعالم أيقونتها الشهيرة D-Type، التي لم يكن لها هدف سوى السيطرة على سباق لومان 24 ساعة.

انخفاض يصل إلى 350 ألف جنيه.. تراجع أسعار السيارات في السوق المصري

شهدت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية داخل السوق المصري، بعض الانخفاضات المتتالية لعدد من الإصدارات المختلفة، وتراوحت قيمة التخفيض بين 20 ألف جنيه 350 ألف جنيه، باختلاف الموديلات والفئات.

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

افتتحت شركة تويوتا فصلًا جديدًا في تقنياتها البيئية داخل السوق البرازيلية، بطرح نموذج أولي لسيارة تويوتا بريوس هجينة قابلة للشحن (PHEV) تعمل بالوقود المرن، يجمع بين الكهرباء والبنزين والإيثانول.