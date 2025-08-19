قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| انخفاض يصل إلى 350 ألف جنيه لأسعار السيارات.. اركب رينو وشيفروليه أوتوماتيك بأسعار سوق المستعمل

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

رينو لوجان 2020 أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
تعتبر السيارة رينو لوجان واحدة من أشهر سيارات الفئة الاقتصادية، التي انطلقت في السوق المصري، واستطاعت باختلاف موديلاتها ان تحقق شعبية كبيرة، ترجع إلى أسعار السيارة المناسبة حين طرحها، بالإضافة إلى اعتمادية العلامة الفرنسية والتجهيزات المقدمة.

تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السعودية
تعتبر السيارة هيونداي إلنترا من أبرز إصدارات العلامة الكورية الجنوبية، حيث استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة منذ انطلاقها، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر عدد من الفئات ضمن موديلات 2025، وبأسعار تبدأ من 79,985 ريال سعودي.

شيفروليه أوبترا فتحة سقف 2021.. أسعار المستعمل
تعد السيارة شيفروليه أوبترا واحدة من اشهر سيارات السيدان التي قدمت في السوق المصري، وذلك باختلاف موديلاتها وأجيالها، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى انتماء السيارة للفئة الاقتصادية، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، والتجهيزات المناسبة.


بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها
بين عامي 1954 و1957، قدمت جاكوار للعالم أيقونتها الشهيرة D-Type، التي لم يكن لها هدف سوى السيطرة على سباق لومان 24 ساعة. 

انخفاض يصل إلى 350 ألف جنيه.. تراجع أسعار السيارات في السوق المصري
شهدت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية داخل السوق المصري، بعض الانخفاضات المتتالية لعدد من الإصدارات المختلفة، وتراوحت قيمة التخفيض بين 20 ألف جنيه 350 ألف جنيه، باختلاف الموديلات والفئات.

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%
افتتحت شركة تويوتا فصلًا جديدًا في تقنياتها البيئية داخل السوق البرازيلية، بطرح نموذج أولي لسيارة تويوتا بريوس هجينة قابلة للشحن (PHEV) تعمل بالوقود المرن، يجمع بين الكهرباء والبنزين والإيثانول.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

ترشيحاتنا

كزبرة

أغنية أم رسالة..كزبرة يثير التساؤلات بعد هذه الـ ستوري

تيمور تيمور

يا رب صبر أهله.. ياسمين صبري تنعى تيمور تيمور

دينا الشربيني

إطلالة كاملة بالجينز.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد