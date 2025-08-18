بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

افتتحت شركة تويوتا فصلًا جديدًا في تقنياتها البيئية داخل السوق البرازيلية، بطرح نموذج أولي لسيارة تويوتا بريوس هجينة قابلة للشحن (PHEV) تعمل بالوقود المرن، يجمع بين الكهرباء والبنزين والإيثانول.

دمج بين الكهرباء والإيثانول في تويوتا بريوس

يستند النظام الجديد إلى نفس قاعدة Prius PHEV القياسية، لكنه يدعم تشغيل المحرك باستخدام الوقود المرن (البنزين والإيثانول).

وبحسب الشركة، يمكن أن يؤدي هذا الدمج إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% عند شحن البطارية بالكامل واستخدام الإيثانول كمصدر وقود رئيسي.

من الناحية الشكلية، لا يختلف النموذج كثيرًا عن بريوس الهجينة القابلة للشحن الحالية، باستثناء بعض الملصقات الجانبية التي تشير إلى نظام الطاقة الثلاثي.

أما تقنيًا، فلم تكشف تويوتا عن تعديلات كبيرة، إذ يُتوقع أن تكون التغييرات محدودة، حيث يجمع النظام بين:

محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر

محرك كهربائي

بطارية ليثيوم أيون

ليُنتج إجمالي قدرة تصل إلى 220 حصانًا (164 كيلوواط / 223 حصانًا) عند استخدام البنزين.

عرض أولي في معرض برازيلي

تم عرض المفهوم الجديد ضمن فعاليات معرض فيناسوكرو وأجروكانا التجاري في سيرتاوزينيو بالبرازيل، إلى جانب طرازات هايلوكس، فورتشنر (SW4)، وكورولا كروس العاملة بالوقود المرن.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تأكيد تويوتا التزامها باستثمار 11.5 مليار ريال برازيلي (2.1 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير حلول تنقل أكثر استدامة.

وبموجب هذه الخطة، ستنتج الشركة طرازين هجينين يعملان بالوقود المرن في البرازيل، من بينها ياريس كروس الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، المقرر إطلاقها محليًا في أكتوبر 2025.

حتى الآن، يظل المشروع في إطار النماذج الأولية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التقنية ستجد طريقها إلى سيارة بريوس الإنتاجية الحالية، أم ستطرح لاحقًا في طرازات مستقبلية مثل الجيل القادم من RAV4 PHEV.