بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
بالصور

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
عزة عاطف

بين عامي 1954 و1957، قدمت جاكوار للعالم أيقونتها الشهيرة D-Type، التي لم يكن لها هدف سوى السيطرة على سباق لومان 24 ساعة. 

وبالفعل نجحت في تحقيق هذا الحلم ثلاث مرات متتالية (1955، 1956، 1957)، لتدخل سجل الأساطير. 

ومع إنتاج 71 نسخة فقط، أصبحت السيارة اليوم من أندر وأغلى التحف في عالم السيارات الكلاسيكية.

النسخة النادرة XKD 551

السيارة المعروضة للبيع تحمل رقم XKD 551، وبيعت لأول مالك لها في أكتوبر 1957، حيث أجريت عليها تعديلات لتصبح صالحة للاستخدام على الطرق، مثل إضافة باب جانبي للركاب وزجاج أمامي وإزالة الحاجز الوسطي. 

وفي عام 1963 بيعت مجددًا، لتصل لاحقًا إلى يد سائق الفورمولا 1 الأسترالي بول هوكينز.

عودة جاجوار الذهبية أسطورة السباقات

في سبعينيات القرن الماضي، أُزيلت التعديلات المدنية وأعيدت السيارة إلى مواصفاتها الأصلية المخصصة للسباقات. 

وللحفاظ على المحرك الأصلي سداسي الأسطوانات، جرى استبداله بآخر، بينما احتُفظ بالمحرك الأصلي جانبًا حتى تمت إعادة بنائه عام 2005 وتركيبه من جديد في السيارة. 

ومنذ 1994 بقيت هذه التحفة في حوزة مالك سويسري واحد، مخزنة بعناية لثلاثة عقود تقريبًا.

ستتولى دار برود آرو للمزادات بيع السيارة في مزاد بسويسرا، حيث تقدر قيمتها بين 5.25 تقدر مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 6.5 إلى 7.7 مليون دولار أمريكي. 

يكفي المبلغ لشراء قصر فاخر في أي مكان بالعالم، لكنه بالنسبة لهواة جمع السيارات الكلاسيكية لا يُقارن بامتلاك قطعة حقيقية من تاريخ سباقات لومان.

سجل المبيعات التاريخية لـ جاجوار

أغلى سيارة D-Type بيعت في التاريخ كانت تابعة لفريق Ecurie Ecosse، والتي فازت بسباق لومان 1956. 

بيعت عام 2016 مقابل 21.78 مليون دولار، ومن المرجح أن قيمتها ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

إلى جانب قيمتها المادية، تعد جاكوار D-Type مؤهلة للمشاركة في أهم سباقات السيارات التاريخية مثل جودوود ريفيفال، ميل ميليا ستوريكا، وجائزة موناكو الكبرى التاريخية. 

ما يجعلها ليست مجرد تحفة للعرض، بل سيارة يمكنها أن تعود إلى الحلبات لتذكير الجميع بسبب تسميتها بأسطورة لومان.

جاجوار سباقات السيارات سيارات نادرة جاجوار كلاسيكية سيارات كلاسيكية

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

التسول

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه عصابة تسول الأطفال بقصر النيل

الاستثمار

برلمانية: الحوافز الاقتصادية تعزز الاستثمار والنمو المستدام

أحمد عبد الجواد

النائب أحمد عبدالجواد: موافقة حماس على المبادرة جاءت نتيجة التحرك الإيجابي لمصر.. والقاهرة تحرص على وقف إطلاق النار

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

