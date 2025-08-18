بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

بين عامي 1954 و1957، قدمت جاكوار للعالم أيقونتها الشهيرة D-Type، التي لم يكن لها هدف سوى السيطرة على سباق لومان 24 ساعة.

وبالفعل نجحت في تحقيق هذا الحلم ثلاث مرات متتالية (1955، 1956، 1957)، لتدخل سجل الأساطير.

ومع إنتاج 71 نسخة فقط، أصبحت السيارة اليوم من أندر وأغلى التحف في عالم السيارات الكلاسيكية.

النسخة النادرة XKD 551

السيارة المعروضة للبيع تحمل رقم XKD 551، وبيعت لأول مالك لها في أكتوبر 1957، حيث أجريت عليها تعديلات لتصبح صالحة للاستخدام على الطرق، مثل إضافة باب جانبي للركاب وزجاج أمامي وإزالة الحاجز الوسطي.

وفي عام 1963 بيعت مجددًا، لتصل لاحقًا إلى يد سائق الفورمولا 1 الأسترالي بول هوكينز.

عودة جاجوار الذهبية أسطورة السباقات

في سبعينيات القرن الماضي، أُزيلت التعديلات المدنية وأعيدت السيارة إلى مواصفاتها الأصلية المخصصة للسباقات.

وللحفاظ على المحرك الأصلي سداسي الأسطوانات، جرى استبداله بآخر، بينما احتُفظ بالمحرك الأصلي جانبًا حتى تمت إعادة بنائه عام 2005 وتركيبه من جديد في السيارة.

ومنذ 1994 بقيت هذه التحفة في حوزة مالك سويسري واحد، مخزنة بعناية لثلاثة عقود تقريبًا.

ستتولى دار برود آرو للمزادات بيع السيارة في مزاد بسويسرا، حيث تقدر قيمتها بين 5.25 تقدر مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 6.5 إلى 7.7 مليون دولار أمريكي.

يكفي المبلغ لشراء قصر فاخر في أي مكان بالعالم، لكنه بالنسبة لهواة جمع السيارات الكلاسيكية لا يُقارن بامتلاك قطعة حقيقية من تاريخ سباقات لومان.

سجل المبيعات التاريخية لـ جاجوار

أغلى سيارة D-Type بيعت في التاريخ كانت تابعة لفريق Ecurie Ecosse، والتي فازت بسباق لومان 1956.

بيعت عام 2016 مقابل 21.78 مليون دولار، ومن المرجح أن قيمتها ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

إلى جانب قيمتها المادية، تعد جاكوار D-Type مؤهلة للمشاركة في أهم سباقات السيارات التاريخية مثل جودوود ريفيفال، ميل ميليا ستوريكا، وجائزة موناكو الكبرى التاريخية.

ما يجعلها ليست مجرد تحفة للعرض، بل سيارة يمكنها أن تعود إلى الحلبات لتذكير الجميع بسبب تسميتها بأسطورة لومان.