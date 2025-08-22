قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 67 ألف ريال .. أسعار هيونداي فينيو موديل 2025 بالسوق السعودي

هيونداي فينيو
هيونداي فينيو
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي فينيو موديل 2025، واحدة من أبرز السيارات الرياضية من عائلة الكروس أوفر داخل السوق السعودي، واكتسبت السيارة شعبية نسبة إلى هذا التصميم الرياضي، إلى جانب الانتماء للفئة الاقتصادية، حيث تقدم بأسعار تبدأ تحديدًا من  67,875 ريال.

محرك وأداء هيونداي فينيو

تعتمد هيونداي فينيو على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و172 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار دبل كلتش، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي فينيو

مواصفات هيونداي فينيو

تأتي السيارة هيونداي فينيو 2025 بعدد من التجهيزات تتضمن، شاشة عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، جنوط رياضية، 16 بوصة، إضاءة خارجية led، مصابيح نهارية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

هيونداي فينيو

وتضم السيارة هيونداي فينيو شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، فتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي، وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و 6، مثبت سرعة، فرامل abs وebd.

هيونداي فينيو

أسعار السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 بسعر يبدأ من 67,875 ريال للفئة smart، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية cmofot نحو 73,625 ريال ، ويصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات Premium إلى 79,375 ريال سعودي.

هيونداي هيونداي فينيو هيونداي فينيو موديل 2025 هيونداي فينيو 2025 سعر هيونداي فينيو 2025 أسعار هيونداي فينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

سموتريتش

بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على خطة الاستيطان بالمنطقة E1

طقس مكة

سيول وعواصف رعدية تضرب عدة مناطق في السعودية.. والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة | فيديو

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني

الحكومة الأردنية: مصر الشقيقة الكبرى والرئيس السيسي والملك عبد الله ضمانة الأمن الإقليمي

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد