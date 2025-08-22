تبدأ من 67 ألف ريال .. أسعار هيونداي فينيو موديل 2025 بالسوق السعودي

تعتبر السيارة هيونداي فينيو موديل 2025، واحدة من أبرز السيارات الرياضية من عائلة الكروس أوفر داخل السوق السعودي، واكتسبت السيارة شعبية نسبة إلى هذا التصميم الرياضي، إلى جانب الانتماء للفئة الاقتصادية، حيث تقدم بأسعار تبدأ تحديدًا من 67,875 ريال.

محرك وأداء هيونداي فينيو

تعتمد هيونداي فينيو على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و172 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار دبل كلتش، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

مواصفات هيونداي فينيو

تأتي السيارة هيونداي فينيو 2025 بعدد من التجهيزات تتضمن، شاشة عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، جنوط رياضية، 16 بوصة، إضاءة خارجية led، مصابيح نهارية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

وتضم السيارة هيونداي فينيو شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، فتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي، وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و 6، مثبت سرعة، فرامل abs وebd.

أسعار السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 بسعر يبدأ من 67,875 ريال للفئة smart، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية cmofot نحو 73,625 ريال ، ويصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات Premium إلى 79,375 ريال سعودي.