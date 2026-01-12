قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة التعامل على الأراضي الصادر قرار بسحبها | الصناعة تزف خبرا سارًا للمستثمرين
انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
فن وثقافة

السادة الأفاضل يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

السادة الافاضل
السادة الافاضل
أحمد البهى

تمكن فيلم السادة الافاضل من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي. 

واحتل فيلم السادة الافاضل المركز الاول من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر. 

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، إنتصار، طه دسوقي، ناهد السباعي، وهنادي مهني، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة. 

الفيلم من تأليف مصطفى صقر، عبد الرحمن جاويش، ومحمد عزالدين، وإخراج كريم الشناوي.


تدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل التي تنهار حياتها الهادئة بوفاة الأب جلال. يجد الابن الأكبر، طارق، نفسه مثقلًا بالمسؤولية، فيما يعود حجازي من القاهرة ليواجه صعوبة في التعامل مع أسرته تفوق صعوبة التعامل مع مرضاه.

تتصاعد الأحداث بتعقيد مع ظهور سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يطالب العائلة بمبلغ مالي كبير.

وهكذا، تتحول محاولات الأخوين لإصلاح الوضع، ما بين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الأمور سوءًا.



 

فيلم السادة الافاضل السادة الافاضل السادة الأفاضل يانجو بلاي

