مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

تواصل برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات، حيث أبهرت متابعيها من جديد، بعد تقديم نسخة سداسية العجلات، تستند على أيقونة مرسيدس من طرازات جي، لتظهر بمفهوم قوي ومميز، ضمن الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام ولكن بمفهوم الـ"بيك اب"، تحت إسم XLP 800 6x6 Adventure.

XLP 800 6x6 Adventure

القدرات الفنية لسيارة XLP 800 6x6 Adventure

تعتمد السيارة XLP 800 6x6 Adventure على محرك بقوة 588 كيلووات، أي ما يعادل 800 حصانًا، بينما يصل العزم الاقصى للدوران إلى 1000 نيوتن متر، مع الاتصال بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 نقلات.

XLP 800 6x6 Adventure

تسارع XLP 800 6x6 Adventure

يمكن للسيارة التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 5.8 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى المحددة إلكترونيًا إلى 210 كيلومتر في الساعة.

XLP 800 6x6 Adventure

تصميم وتجهيزات XLP 800 6x6 Adventure

تعتمد سيارة XLP 800 6x6 Adventure على إطارات مخصصة لمواجهة التضاريس المختلفة بقياس يبلغ 22 بوصة، مع أنظمة تعليق مصنوعة من الألومنيوم المطلي بمادة التيتانيوم، بالإضافة إلى دعامات فولاذية صلبة تعطي السيارة الأفضلية من ناحية القوة.

XLP 800 6x6 Adventure

وتأتي السيارة بنسبة طول إجمالية قدرها 6.23 متر، مع خلوص أرضي يقدر بحوالي 47 سم، إضافة إلى عتبات جانبية لسهولة الصعود والنزول من المقصورة، إلى جانب شبكة علوية، وغطاء للمحرك معاد تصميمة، وإضاءة بالجزء العلوي من سقف السيارة.