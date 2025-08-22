قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

صبري طلبه

استطاعت السيارة شيري تيجو 8 أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، نسبة إلى لانتمائها لعائلة الـ SUV، إضافة إلى مساحتها العائلية ذات الـ 7 مقاعد حسب الفئة، إلى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات التي تقدمها العلامة الصينية.

مواصفات السيارة شيري تيجو 8 

تعتمد شيري تيجو 8 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة إجمالية 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

وتضم السيارة شيري تيجو 8 مجموعة من التجهيزات ابرزها، شاشة داخلية تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية.

كما تضم شيري تيجو 8 فتحة سقف بانوراما، حساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب المقاعد الكهربائية لضبط وضع الجلوس.

سعر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

ظهرت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر مليون و50 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات، وبحالة الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة، وأهمية الكشف الفني والهيكلي الشامل.

شيري شيري تيجو 8 سعر شيري تيجو 8 سعر شيري تيجو 8 في سوق المستعمل أسعار السيارات المستعملة

