بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري ضمن موديلات 2025، وتأتي العلامة الكورية متمثلة في سيارة كيا K4 موديل 2026 والتي وصفها الكثير أنها بديلة السيراتو، لتزيد من المنافسة القوية بين أشهر سيارتين من فئة السيدان يقدمهما الصانع الياباني والكوري الجنوبي.

وفي هذا السياق نقدم مواصفات السيارة كيا K4 والسيارة تويوتا كورولا، إلى جانب عرض أسعارهم الرسمية في السوق المصري.

كيا K4

مواصفات كيا K4 موديل 2026

تقدم كيا K4 موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصانًا، و151 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، بالإضافة إلى فئة اخرى بمحرك تيربو بقوة 190 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 264 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات.

كيا K4

أبعاد السيارة كيا K4 موديل 2026

تأتي السيارة كيا K4 موديل 2026 بنسبة طول بلغت 4710 مم، و1850 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1435 مم، وترتكز على قاعدة عجلات طولها 2720 مم.

أسعار كيا K4 موديل 2026 في مصر

تقدم السيارة كيا K4 موديل 2026 بسعر يبدأ من 1,399,900 جنيه للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 1,599,900 جنيه و 1,749,900 جنيه.

تويوتا كورولا

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2025

زودت السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، بقوة إجمالية 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تويوتا كورولا

أبعاد تويوتا كورولا موديل 2025

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بقياسات خارجية بلغت 4630 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1780 مم، ويصل ارتفاع السيارة إلى 1435 مم، و164 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2025 في مصر

تقدم الفئة الأولى من تويوتا كورولا موديل 2025 بسعر 1,300,000 جنيه، و 1,400,000 جنيه إلى 1,500,000 جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما يتراوح سعر الفئة الرابعة والخامسة بين 1,600,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.