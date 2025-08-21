قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لصانع محتوى على الهواء
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
تكنولوجيا وسيارات

بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

كيا K4 وتويوتا كورولا
كيا K4 وتويوتا كورولا
صبري طلبه

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري ضمن موديلات 2025، وتأتي العلامة الكورية متمثلة في سيارة كيا K4 موديل 2026 والتي وصفها الكثير أنها بديلة السيراتو، لتزيد من المنافسة القوية بين أشهر سيارتين من فئة السيدان يقدمهما الصانع الياباني والكوري الجنوبي.

وفي هذا السياق نقدم مواصفات السيارة كيا K4 والسيارة تويوتا كورولا، إلى جانب عرض أسعارهم الرسمية في السوق المصري.

 كيا K4 

مواصفات كيا K4 موديل 2026

تقدم كيا K4 موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصانًا، و151 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، بالإضافة إلى فئة اخرى بمحرك تيربو بقوة 190 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 264 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات.

 كيا K4 

أبعاد السيارة كيا K4 موديل 2026 

تأتي السيارة كيا K4 موديل 2026 بنسبة طول بلغت 4710 مم، و1850 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1435 مم، وترتكز على قاعدة عجلات طولها 2720 مم.

أسعار كيا K4 موديل 2026 في مصر 

 

تقدم السيارة كيا K4 موديل 2026 بسعر يبدأ من 1,399,900 جنيه للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 1,599,900 جنيه و 1,749,900 جنيه.

 تويوتا كورولا 

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2025

زودت السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، بقوة إجمالية 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تويوتا كورولا 

أبعاد تويوتا كورولا موديل 2025

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بقياسات خارجية بلغت 4630 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1780 مم، ويصل ارتفاع السيارة إلى 1435 مم، و164 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2025 في مصر

تقدم الفئة الأولى من تويوتا كورولا موديل 2025 بسعر 1,300,000 جنيه، و 1,400,000 جنيه إلى 1,500,000 جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما يتراوح سعر الفئة الرابعة والخامسة بين 1,600,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

