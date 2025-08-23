قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول .. اليوم
محمد موسى: مصر تسير في معركة وجود لحماية شبابها ومستقبلها
فيفي عبده تعلن وفاة صديقتها المعتزلة سهير مجدي
نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا.. خاص
الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة
أكثر من 25 هزة ارتدادية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
إجراء فرنسي عاجل بحق السفيرة الإيطالية لدي باريس | تفاصيل
البلدي في العلالي.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وارتفاع البيض بإقتراب المدارس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام
سوق المستعمل.. سعر سكودا كودياك 2025 كسر زيرو

صبري طلبه

قدمت علامة سكودا الكثير من إصدارتها طوال تاريخها العريق والممتد داخل السوق المصري، والتي اختلفت من ناحية الموديلات، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التجهيزات، والتصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئات الرياضية.

وتعتبر السيارة سكودا كودياك من أشهر سيارات العلامة التي قدمت، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدمت بجنوط ذات طابع رياضي، مع إضاءة LED، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات كهربائية، ومستشعرات حركة.

تأتي السيارة سكودا كودياك بتجهيزات اخرى تتضمن، أنظمة الصوت والترفيه، شاشة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، بلوتوث، وسائد هوائية للحماية، مصابيح ضباب، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام الثبات الالكتروني، فرامل ABS و EBD، مكيف هواء أوتوماتيك.

القدرات الفنية لسيارة سكودا كودياك

تعتمد السيارة سكودا كودياك على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.7 ثانية.

سعر السيارة سكودا كودياك 2025 كسر زيرو

ظهرت السيارة سكودا كودياك موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو ضمن طرازات الفئة الأولى، بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الإسماعيلي

الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

الاتحاد السكندرى

تأجيل مكافآت الاتحاد بعد الفوز على الإسماعيلي

الاهلي والزمالك

7 مواجهات..رابطة الأندية تجري تعديلات على مواعيد وملاعب مباريات الدوري المصري

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

