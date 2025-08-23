سوق المستعمل.. سعر سكودا كودياك 2025 كسر زيرو

قدمت علامة سكودا الكثير من إصدارتها طوال تاريخها العريق والممتد داخل السوق المصري، والتي اختلفت من ناحية الموديلات، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التجهيزات، والتصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئات الرياضية.

وتعتبر السيارة سكودا كودياك من أشهر سيارات العلامة التي قدمت، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدمت بجنوط ذات طابع رياضي، مع إضاءة LED، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات كهربائية، ومستشعرات حركة.

سكودا كودياك

تأتي السيارة سكودا كودياك بتجهيزات اخرى تتضمن، أنظمة الصوت والترفيه، شاشة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، بلوتوث، وسائد هوائية للحماية، مصابيح ضباب، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام الثبات الالكتروني، فرامل ABS و EBD، مكيف هواء أوتوماتيك.

سكودا كودياك

القدرات الفنية لسيارة سكودا كودياك

تعتمد السيارة سكودا كودياك على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.7 ثانية.

سكودا كودياك

سعر السيارة سكودا كودياك 2025 كسر زيرو

ظهرت السيارة سكودا كودياك موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو ضمن طرازات الفئة الأولى، بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.