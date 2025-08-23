قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معاريف : القتال في غزة قد يستمر لأشهر ونتنياهو لايعتزم وقف العمليات
موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري
متى يبدأ شهر المولد النبوي 2025؟.. الإفتاء تحدده بعد 12 ساعة
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات صينية موديل 2026 تبدأ من 675 ألف جنيه..مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 


بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة
استطاعت السيارة شيري تيجو 8 أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، نسبة إلى لانتمائها لعائلة الـ SUV، إضافة إلى مساحتها العائلية ذات الـ 7 مقاعد حسب الفئة، إلى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات التي تقدمها العلامة الصينية.

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس
تواصل برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات، حيث أبهرت متابعيها من جديد، بعد تقديم نسخة سداسية العجلات، تستند على أيقونة مرسيدس من طرازات جي، لتظهر بمفهوم قوي ومميز، ضمن الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام ولكن بمفهوم الـ"بيك اب"، تحت إسم XLP 800 6x6 Adventure.

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد
أعلنت شركة فيتوري للسيارات الخارقة عن نيتها كشف النقاب عن أول طراز لها في الرابع من أكتوبر بمدينة ميامي.

أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السوق السعودي.. بمساحة عائلة
تعد كيا كارينز واحدة من اشهر السيارات العائلية التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق السعودي، حيث تتمتع السيارة بمقصورة عصرية، إلى جانب انها تتسم بالرحابة نسبة إلى مفهوم الـ 7 مقاعد، إضافة إلى التجهيزات الفنية.

5 سيارات صينية موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات، والتي تتنوع بحسب العلامات والموديلات، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية والتصميمات، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

بالصور

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

