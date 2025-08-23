أخبار السيارات| 5 سيارات صينية موديل 2026 تبدأ من 675 ألف جنيه..مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

استطاعت السيارة شيري تيجو 8 أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، نسبة إلى لانتمائها لعائلة الـ SUV، إضافة إلى مساحتها العائلية ذات الـ 7 مقاعد حسب الفئة، إلى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات التي تقدمها العلامة الصينية.

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

تواصل برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات، حيث أبهرت متابعيها من جديد، بعد تقديم نسخة سداسية العجلات، تستند على أيقونة مرسيدس من طرازات جي، لتظهر بمفهوم قوي ومميز، ضمن الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام ولكن بمفهوم الـ"بيك اب"، تحت إسم XLP 800 6x6 Adventure.

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

أعلنت شركة فيتوري للسيارات الخارقة عن نيتها كشف النقاب عن أول طراز لها في الرابع من أكتوبر بمدينة ميامي.

أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السوق السعودي.. بمساحة عائلة

تعد كيا كارينز واحدة من اشهر السيارات العائلية التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق السعودي، حيث تتمتع السيارة بمقصورة عصرية، إلى جانب انها تتسم بالرحابة نسبة إلى مفهوم الـ 7 مقاعد، إضافة إلى التجهيزات الفنية.

5 سيارات صينية موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات، والتي تتنوع بحسب العلامات والموديلات، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية والتصميمات، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.