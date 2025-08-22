أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

أعلنت شركة فيتوري للسيارات الخارقة عن نيتها كشف النقاب عن أول طراز لها في الرابع من أكتوبر بمدينة ميامي.

تحمل السيارة الجديدة اسم توربيو، وتقدم كـ "سيارة مفهومية قيد التشغيل" تم تطويرها بالتعاون مع بيت التصميم الإيطالي الشهير بينينفارينا.

مواصفات السيارات الخارقة بالذكاء الاصطناعي

وثقت الصور التشويقية الأولى ملامح مستوحاة من عدة علامات فاخرة مثل ألفا روميو وبوغاتي ولامبورجيني.

تأتي المقدمة بشبك أمامي على شكل حدوة حصان، تحيط به وحدات إضاءة رفيعة وغطاء محرك مهوى.

أما الخلفية فتبرز بسقف مزدوج الفقاعات، وفتحات تهوية خلفية، ومصابيح بتصميم حرف X، إضافة إلى ناشر هواء ضخم يعزز الأداء الديناميكي.

كشفت فيتوري أن السيارة ستعتمد على ديناميكية هوائية نشطة، إلى جانب تقنيات تصنيع متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء الشاسيه وأجزاء من الهيكل.

كما ستستخدم مواد خفيفة مثل ألياف الكربون والتيتانيوم، ما يعزز الأداء ويقلل الوزن.

أبعاد متقاربة مع لامبورجيني ريفويلتو

توربيو تأتي بأبعاد لافتة: طول 4947 ملم، عرض 2266 ملم، وارتفاع 1160 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2779 ملم.

تكاد هذه المقاسات تتطابق مع لامبورجيني ريفويلتو، بل حتى الوزن الجاف البالغ 1772 كجم وتوزيع الوزن 44/56 مطابق لها تقريبًا، ما أثار بعض الشكوك حول أصول التصميم.

تحت غطاء المحرك، ستجهز توربيو بمحرك V12 سعة 6.8 لتر بقوة 900 حصان، مدعوم بمحرك كهربائي أمامي وبطارية ليثيوم أيون بسعة 3.8 كيلوواط/ساعة، ليصل إجمالي القوة إلى 1110 أحصنة.

وتؤكد الشركة أن السيارة قادرة على التسارع من صفر إلى 96 كم/ساعة خلال أقل من 2.5 ثانية.

أعلنت فيتوري أن السرعة القصوى تبلغ 220 ميل/ساعة، لكن المواصفات الرسمية تضمنت خطأ مطبعيًا أثار الجدل.

أوضحت الشركة أن التفاصيل قد تتغير مع تقدم مراحل التطوير.

وفي كل الأحوال، من المخطط أن يقتصر الإنتاج على 50 وحدة فقط، ما يجعل السيارة نادرة للغاية في حال وصولها لخط الإنتاج بالفعل.