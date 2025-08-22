قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات صينية موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

سيارات صينية موديل 2026
سيارات صينية موديل 2026
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات، والتي تتنوع بحسب العلامات والموديلات، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية والتصميمات، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2026 بسعر يتراوح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.5 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/ساعة.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

تعتمد جيتور داشينج 2026 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وتتراوح أسعارها بين 1,155,000 جنيه و 1,415,000 جنيه.

إم جي 7

إم جي 7

تستمد إم جي 7 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانًا، 261 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، بتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,590,000 جنيه و 1,690,000 جنيه. 

شيري تيجو 9

شيري تيجو 9

تقدم السيارة شيري تيجو 9 موديل 2026 بسعر 1,999,000 جنيه، بينما تعتمد على محرك تيربو 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 210 حصانًا، و440 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 8 غيار طراز DSG، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هافال h6

هافال h6

تبدأ أسعار السيارة هافال h6 موديل 2026 من 1,399,000 جنيه وصولاً إلى 1,555,000 جنيه، وزودت فنيًا بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج 181 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أسعار السيارات أسعار السيارات الصينية أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات الصينية موديل 2026 أخبار السيارات

