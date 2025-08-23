إم جي 6 كاملة فتحة سقف بأقل سعر للمستعمل.. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة إم جي 6 واحدة من اشهر سيارات السيدان الصينية التي قدمت في السوق المصري، والتي تأتي بعدد من التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات الأخرى التي تتضمن وسائل الرفاهية والحماية، بالإضافة إلى قدراتها في التسارع.

وظهرت السيارة إم جي 6 موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 790 ألف جنيه، ضمن فئات لكجري عالية التجهيزات، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الاسعار وفقًا للموديل، بالإضافة إلى الكشف الشامل.

إم جي 6 موديل 2020

مواصفات إم جي 6 موديل 2020

تعتمد إم جي 6 على ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، متصل بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع ضخ 169 حصانا و 250 نيوتن/ متر من العزم الاقصى للدوران، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عن خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7 ثواني.

إم جي 6 موديل 2020

ابرز تجهيزات إم جي 6 موديل 2020

زودت إم جي 6 موديل 2020 بعدد من التجهيزات منها، بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كاميرا محيطة وخلفية، حساسات ركن.

إم جي 6 موديل 2020

تأتي السيارة إم جي 6 موديل 2020 بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف، جنوط رياضية، مكبرات صوتية يصل عددها إلى 6، وفرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.