تقدم العلامات الصينية المختلفة، مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تنوع التصميمات والموديلات، إلى جانب الأسعار أيضا، إضافة إلى التصميمات ومنها الفئات الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر

جيلي GX3 PRO

جيلي GX3 PRO

تستمد جيلي GX3 PRO قوتها من محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، وتقدم بسعر يبلغ 849,900 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 995,000 جنيه و 1,080,000 جنيه.

جاك JS4

جاك JS4

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، وتقدم بسعر يتراوح بين 989,900 جنيه و 998,000 جنيه.

جيتور X70 بلس

جيتور X70 بلس

تقدم السيارة جيتور X70 بلس موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

ساوايست اس 06

ساوايست اس 06

تتراوح أسعار السيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 بين 1,149,000 جنيه و 1,384,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.