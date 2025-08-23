قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم بالأزهر: الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم.. وهذا جزاؤهم
سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف
خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي
القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة
دعاء شهر ربيع الأول .. ماذا يقال عند بداية الشهر الهجري؟
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع سانت باولي 3-3 في مباراة مثيرة بالبوندسليجا
دي بروين يسجل ويقود نابولي للفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي
وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها
القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا
هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا.. حبس عامل تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر

سيارات صينية
سيارات صينية
صبري طلبه

تقدم العلامات الصينية المختلفة، مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تنوع التصميمات والموديلات، إلى جانب الأسعار أيضا، إضافة إلى التصميمات ومنها الفئات الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر

جيلي GX3 PRO

جيلي GX3 PRO

تستمد جيلي GX3 PRO قوتها من محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، وتقدم بسعر يبلغ 849,900 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 995,000 جنيه و 1,080,000 جنيه.

 جاك JS4

 جاك JS4

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، وتقدم بسعر يتراوح بين 989,900 جنيه و 998,000 جنيه.

 جيتور X70 بلس

 جيتور X70 بلس

تقدم السيارة جيتور X70 بلس موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 ساوايست اس 06

 ساوايست اس 06

تتراوح أسعار السيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 بين 1,149,000 جنيه و 1,384,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.

أسعار السيارات أسعار السيارات الصينية أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

أحمد جمال

أحمد جمال يتألق فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي

مي سليم

فستان ذهبي مثير.. شاهد أحدث ظهور لـ مي سليم

امينة خليل

بفستان أسود ملفت .. أحدث ظهور لـ أمينة خليل

بالصور

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد