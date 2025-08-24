سعر بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 في السعودية

تعزز بي واي دي الصينية من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بتقديم عدد من الموديلات المتنوعة، منها السيارة سيلايون 7 موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع أسعار تبدأ من 259,000 ريال سعودي.

مواصفات بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025

تعتمد بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 على محرك كهربائي بقوة 313 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و380 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية.

بي واي دي سيلايون 7

بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا بعدد 2 من المحركات الكهربائية، والتي يمكنها ضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانًا، وعزم دوران 690 نيوتن متر، بينما تستغرق حوالي 3.9 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة.

تحتوي السيارة بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 على تجهيزات متنوعة تتضمن، شاشة رقمية يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالإضافة إلى شاشة اخرى تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل أنظمة أبل كار بلاي واندرويد اوتو، قياس 15.6 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 12 مكبر.

بي واي دي سيلايون 7

وتضم بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 جنوط رياضية، إضاءة led، كاميرا محيطة واخرى للتعرف على الوجه، بصمة، بلوتوث، مقابض مخفية للأبواب، حساسات حركة، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات.

أسعار بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 259,000 للفئة الأولى Standard RWD، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة Premium AWD وFlagship AWD، بين 276,500 و293,000 ريال سعودي.