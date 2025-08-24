قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 في السعودية

بي واي دي سيلايون 7
بي واي دي سيلايون 7
صبري طلبه

تعزز بي واي دي الصينية من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بتقديم عدد من الموديلات المتنوعة، منها السيارة سيلايون 7 موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع أسعار تبدأ من 259,000 ريال سعودي.

مواصفات بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025

تعتمد بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 على محرك كهربائي بقوة 313 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و380 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية.

بي واي دي سيلايون 7

بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا بعدد 2 من المحركات الكهربائية، والتي يمكنها ضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانًا، وعزم دوران 690 نيوتن متر، بينما تستغرق حوالي 3.9 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة.

تحتوي السيارة بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 على تجهيزات متنوعة تتضمن، شاشة رقمية يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالإضافة إلى شاشة اخرى تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل أنظمة أبل كار بلاي واندرويد اوتو، قياس 15.6 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 12 مكبر.

بي واي دي سيلايون 7

وتضم بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 جنوط رياضية، إضاءة led، كاميرا محيطة واخرى للتعرف على الوجه، بصمة، بلوتوث، مقابض مخفية للأبواب، حساسات حركة، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات.

أسعار بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 259,000 للفئة الأولى Standard RWD، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة Premium AWD وFlagship AWD، بين 276,500 و293,000 ريال سعودي.

بي واي دي بي واي دي سيلايون 7 بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 سعر بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025 أسعار بي واي دي سيلايون 7 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

صورة لإحدى المصابات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

ترشيحاتنا

100 يوم صحة

برلماني: 100 يوم صحة إنجاز يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية

مجلس الشيوخ

برلماني: الاعتداء على السفارات المصرية محاولة يائسة للإضرار بمكانة مصر الدولية

غزة

الشعب الجمهوري: إعلان المجاعة في قطاع غزة كارثة إنسانية

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد