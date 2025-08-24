كسر زيرو.. ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 أعلى فئة بهذا السعر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتضم السيارة باقة من التجهيزات بحسب الفئات، منها أدوات المساعدة ووسائل الحماية، إلى جانب عناصر الرفاهية.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

تتسارع ميتسوبيشي اكليبس كروس من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.6 ثانية فقط، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ويستطيع محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، مع العمل بتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس على فتحة سقف بانوراما، فرامل يد كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت ميتسوبيشي اكليبس كروس بكاميرا خلفية، حساسات حركة أمامية وخلفية، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، نظام ترفيهي صوتي، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، خاصية الثبات الالكتروني، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ مليون و500 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا، وبمفهوم كسر الزيرو.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ولكن ننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية مقارنة متوسط الاسعار وفقًا للفئات والموديلات، بالإضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.