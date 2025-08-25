قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل مميز لـ BMW X M .. لمسات مانسوري بلون الفيروز

سيارة BMW XM المعدلة
سيارة BMW XM المعدلة
صبري طلبه

تواصل مانسوري الألمانية تألقها في مجال تعديل السيارات، بعد وضع لمساتها الساحرة للأيقونة BMW X M، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تصميم مميز لسيارة BMW XM المعدلة

حصلت السيارة BMW X M المعدلة من مانسوري، على طلاء خارجي باللون الفيروزي، مع تداخل اللون الأسود، ولمسات مصنوعة من ألياف الكربون، وعطاء للمحرك معاد تصميمة.

سيارة BMW XM المعدلة

جاءت السيارة بقدمة تتسم بالشراسة كعادة تلك السيارة الرياضية، ولكن بصادم أمامي أكثر عدوانية مع حواف سفلية رياضية، إضافة إلى العتبات الجانبية التي تتخذ نفس السمة.

سيارة BMW XM المعدلة

ارتكزت سيارة BWM المعدلة على جنوط رياضية قياسها 23 بوصة، بالإضافة إلى وجود سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج صاحب الإطلالة المعتمة، ونظام عادم مزدوج.

سيارة BMW XM المعدلة

القدرات الفنية لسيارة BMW X M

لم تكشف مانسوري عن ترقيات BMW X6 M الفنية، ولكنها تقدم قياسيًا بمحرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4400 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية 653 حصانًا، و800 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

تعتمد السيارة BMW X M على تقنية الجر الكلي للعجلات، بينما تستغرق حوالي 4.1 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سيارة BMW XM المعدلة

مقصورة عصرية باللون الفيروزي

جاءت مقصورة السيارة BMW X M بلمسات داخلية تعتمد على الجلد الفاخر، صاحب اللون الفيروزي المميز، مع تجاليد شملت المقاعد والأبواب والارضية، إضافة إلى شعارات مانسوري، وعدد من اللمسات المصنوعة من الكاربون فايبر، مع تجهيزات عصرية تتضمن شاشة العرض وزر تشغيل وإيقاف المركة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، وعدد من المكبرات الصوتية.

مانسوري BMW X M سيارة BMW XM مواصفات سيارة BMW XM تعديل مانسوري

