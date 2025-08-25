5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحتوي سوق السيارات في مصر، على الكثير من الإصدارات، تختلف من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة ضمن أركان المعادلة الشرائية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعتمد السيارة نيسان سنترا 2026 على رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر رسمي يقدر بـ 888 ألف جنيه.

شيري أريزو 5 

شيري أريزو 5 

تقدم السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 بسعر يترواح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يقدر بـ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

تتراوح أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026 في السوق المصري بين 799,900 جنيه و 930,000 جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانًا، و156 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كم.

رينو كارديان

رينو كارديان

تبدأ أسعار السيارة رينو كارديان من 849,900 جنيه وصولاً إلى 974,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 100 حصان، و142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات cvt أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 ميتسوبيشي أتراج

 ميتسوبيشي أتراج

زودت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2025 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وتقدم بسعر رسمي يبلغ 790,000 جنيه.

