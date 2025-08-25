قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بنك إنجلترا: الشيخوخة وتراجع القوى العاملة يهددان الاقتصاد البريطاني
6 عبادات عظيمة الثواب بين الأذان وإقامة الصلاة.. يغفل عنها الناس
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أسعار ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية | صور
لازاريني: غزة تعيش الجحيم.. والمجاعة تهدد مئات الآلاف
هل حلوى المولد النبوي تعتبر من الأصنام؟.. دار الإفتاء ترد
صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف تعيد 146 عسكرياً روسياً بوساطة إماراتية
لماذا فقدنا لذة الصلاة؟.. 5 أسباب تساعدك على الخشوع ينبغي الأخذ بها
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
أسعار ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية | صور

صبري طلبه

تقدم رينو رائدة صناعة السيارات الفرنسية، مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي ضمن موديلات 2025، ومنها السيارة داستر الشهيرة، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع أسعار تبدأ من 90,685 ريالا سعوديا.

مواصفات السيارة رينو داستر 2025

تستمد رينو داستر 2025 قوتها من محرك بنزين تيربو، سعة 1300 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ضخ 153 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الأمامي.

تستغرق السيارة رينو داستر 2025 حوالي 9.2 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 16.8 كم/لتر.

وتضم رينو داستر 2025 الكثير من التجهيزات، منها، مراقبة النقاط العمياء، حساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، نظام الثبات الالكتروني، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، نظام مانع الانغلاق ABS، التحكم في قوى الجر، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وسائد هوائية للحماية.

تحتوي السيارة رينو داستر 2025 على مكيف هواء، منافذ USB، شاحن لاسلكي، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس قياس 10.1 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

وتأتي السيارة بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، إضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.345 مم، و1.813 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.650 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.658 مم.

أسعار رينو داستر 2025 في السعودية 

تقدم السيارة رينو داستر 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 90,685 ريالا للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 98,735 ريالا.

