قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب كيا سيراتو أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

كيا سيراتو موديل 2010
كيا سيراتو موديل 2010
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 كيا سيراتو موديل 2010

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سيراتو موديل 2010، وتنتمي سيراتو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا سيراتو موديل 2010 الخارجية

 كيا سيراتو موديل 2010

تظهر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك كيا سيراتو موديل 2010

 كيا سيراتو موديل 2010

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 310 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سيراتو موديل 2010 الداخلية

 كيا سيراتو موديل 2010

تحتوي مقصورة سيارة كيا سيراتو موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا سيراتو موديل 2010

 كيا سيراتو موديل 2010

يبلغ سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري السيارات المستعملة كيا سيراتو موديل 2010 مواصفات كيا سيراتو سيراتو موديل 2010 مقصورة كيا سيراتو موديل 2010 سعر كيا سيراتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير القوافل الطبية بـ«الصحة»: نستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات والخدمات مجانية

صورة أرشيفية

تونس.. خطة رقابية موسعة على المنتجات بالأسواق استعدادًا للموسم الدراسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

صداع الجوع.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه

تسبب سرطان المريء.. لا تأكلوا الرنجة النيئة أو مجهولة المصدر

الرنجة
الرنجة
الرنجة

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد