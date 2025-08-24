اركب كيا سيراتو أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سيراتو موديل 2010، وتنتمي سيراتو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا سيراتو موديل 2010 الخارجية

تظهر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك كيا سيراتو موديل 2010

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 310 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سيراتو موديل 2010 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة كيا سيراتو موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا سيراتو موديل 2010

يبلغ سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .