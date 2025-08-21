قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شاهد.. نيسان فرونتير 2026 البيك أب

إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان فرونتير موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها حزم Dark Armor وAll-Weather، ومقعد كهربائي، ونظام اختيار وضعيات القيادة لظروف الطرق المختلفة.

نيسان فرونتير موديل 2026

محرك نيسان فرونتير موديل 2026

تستمد سيارة نيسان فرونتير موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، وتنتج قوة 380 حصان، وعزم دوران 281 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع خلفي أو رباعي، وبها نظام هبوط المنحدرات .

مواصفات نيسان فرونتير موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان فرونتير موديل 2026 على العديد من المميزات من ضمنها، شبك وأكسسوارات خارجية بلون داكن، وبها عجلات سوداء مقاس 17 بوصة، وبها مقاعد وعجلة قيادة أمامية مدفأين، وتحكم مناخي ثنائي المناطق، ونظام تشغيل المحرك عن بعد.

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان فرونتير موديل 2026 بها، مقعد كهربائي بثمانية اتجاهات في فئتي SV وPRO، وبها شاشة معلومات، وبها شاشة أكبر مقاس 12.3 بوصة مع تقنيات اتصال محسنة، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، والتحذير من مغادرة المسار.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ نيسان يمتد من تأسيس شركة كوايشينشا عام 1911 على يد ماسوجيرو هاشيموتو، التي أنتجت أول سيارة يابانية "DAT"، لتتطور وتندمج مع شركات أخرى، وتصبح علامة "داتسون" التجارية.

في عام 1933، تأسست شركة نيسان موتور رسمياً لتصبح اليوم إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، مع تاريخ حافل بالابتكارات والطرازات الناجحة مثل الـ 240Z .

وشهدت نيسان نمو كبير في قدراتها الإنتاجية، وتم طرح طرازات جديدة منها، " نيسان صني و نيسان بلو بيرد "، واستغلت نيسان زيادة الطلب في السوق الأمريكية على السيارات الموفرة للوقود، وأطلقت طرازات مثل "نيسان سنترا" و"داتسون 240Z". 

