سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

نيسان التيما موديل 2026
نيسان التيما موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها نيسان التيما موديل 2026، وتستمر نسختها الصينية باسم تينا في استلام تحديثات متعددة، وتعاونت نيسان مع دونج فينج لتطوير التيما للمستهلكين الصينيين.

نيسان التيما موديل 2026

مواصفات نيسان التيما موديل 2026

زودت سيارة نيسان التيما موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة، وبها مصابيح LED داكنة، وشبك أمامي أوسع متكامل، وبها إضاءة نهارية حديثة، وصداد أمامي أكثر اتساع شبيه بما نراه في موديلات نيسان الكهربائية الأحدث منها، N6 وN7.

نيسان التيما موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان التيما موديل 2026 ، جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وبها خيار طلاء ثنائي يعزز من الطابع العصري، وبها شريط إضاءة LED ممتد يحمل شعار نيسان مضيء، وتمت إعادة تصميم الباب الخلفي والصداد لإطلالة أنيقة.

محرك نيسان التيما موديل 2026

نيسان التيما موديل 2026

تستمد سيارة نيسان التيما موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات.

أبعاد نيسان التيما موديل 2026

نيسان التيما موديل 2026

تأتي سيارة نيسان التيما موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2825 مم .

أسعار نيسان التيما موديل 2026

نيسان التيما موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع بسعر 93 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع بسعر 124 ألف ريال سعودي.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات في 26 ديسمبر لعام 1933، وبدأت كشركة "جيدوشا سيزو المحدودة"، ثم اندمجت مع شركة "داتسون" لتصبح، " نيسان موتور المحدودة".

نيسان التيما موديل 2026

بالاضافة إلى ان تاريخ نيسان حافل بالابتكار والتوسع، حيث انتقلت من شركة يابانية صغيرة إلى علامة تجارية عالمية رائدة في صناعة السيارات، وبالتالي نيسان اليوم هي واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتشتهر بالتزامها بالابتكار والتكنولوجيا. 

