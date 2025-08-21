الظروف الجوية تعتبر واحدة من العوامل التي تؤثر على حالة السيارة وسلامة ركابها، وعند ركن السيارة في الشمس لفترات طويلة تتعرض السيارة لتليفيات متعددة تؤثر على مظهرها الداخلي والخارجي.

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

وبالتالي فإن تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة بشكل مستمر يؤدي إلى ضعف طبقة الطلاء الخارجي وتغير لونها، ويمكن أن يتلاشى اللون الأصلي للسيارة ويظهر عليها التشققات أو البهتان.

وفقًا لدراسة أجرتها المؤسسة الوطنية لحماية البيئة، فإن الطلاء الخارجي يفقد 10-15% من جودته سنويًا عند التعرض المفرط للشمس.

- نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس :

استخدام واقيات للشمس داخلية

واقيات الشمس الداخلية تعمل علي تخفيف تأثير أشعة الشمس على المقصورة، ويمكنك وضعها على الزجاج الأمامي والزجاج الخلفي، وتعمل على تقليل حرارة الشمس التي تخترق السيارة.

يجب ركن السيارة في أماكن مظللة

من المهم ان يتم البحث عن أماكن مظللة لركن السيارة، وإذا لم تكن الأماكن المظللة متوفرة يمكن وضع مظلة قابلة للطي فوق السيارة كحاجز موقت ومفيد ضد الأشعة المباشرة، وهذا يساهم في الحفاظ على الطلاء الخارجي وتقليل الحرارة الداخلية.

غلق زجاج السيارة بشكل شبه كامل

يمكن ترك النوافذ مفتوحة قليلا للسماح بتسرب بعض الهواء الساخن المحبوس بالداخل، مما يقلل من درجة الحرارة، وتأكد أن الفتحات صغيرة بحيث لا تسمح بدخول الغبار أو الحشرات أو الأيدي وأنها آمنة من المطر المفاجئ.

استخدام غطاء السيارة

عند ركن السيارة لفترة طويلة في مكان مفتوح فيجب استخدام غطاء سيارة كـ عاكس للحرارة ومقاوم للماء يمكن أن يوفر حماية ممتازة للطلاء والداخلية.

حماية الأجزاء الداخلية

استخدم منتجات حماية خاصة بلوحة القيادة لتجنب التشقق والبهتان، وفي حال المقاعد الجلدية، يمكن استخدام منتجات ترطيب خاصة لحمايتها للمقاعد القماشية، يمكن استخدام أغطية مقاعد خفيفة الوزن.

تجديد هواء المقصورة

افتح جميع النوافذ لبضع دقائق لتفريغ الهواء الساخن من المقصورة، وسيساعد تكييف الهواء على تبريد السيارة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.