تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فيراري دايتونا SP3 بعد كسر الرقم القياسي

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة
سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة فيراري دايتونا SP3 في مزادات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، والذي أقيم لبيع عدد من السيارات النادرة بأسعار باهظة، وتنتمي دايتونا SP3 لفئة السيارات السوبر كار الخارقة .

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة 

تم الكشف عن سيارة فيراري دايتونا SP3 لأول مرة عام 2021 ضمن سلسلة Icona التي تنتجها فيراري، وتم تصنيع 599 سيارة فقط بسعر ابتدائي يقارب 8.4 مليون ريال سعودي.

وتعتبر سيارة فيراري دايتونا SP3 هي نفس سيارة لافيراري لكن بدون النظام الهجين، مع هيكل جديد مستوحى من نماذج P3 وP4 الشهيرة في الستينيات.

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة 

وحصدت إعجاب جامعي السيارات فور إطلاقها، حيث بيعت نسخ عديدة بأسعار تفوق قيمتها الرسمية، وصلت عادتنا إلى عشرة أضعاف سعرها الرسمي .

مواصفات فيراري دايتونا SP3  

أما بالنسبة لسيارة فيراري دايتونا SP3 فهي جديدة كلياً وصنعتها فيراري خصيصاً للمزاد، بطلاء خارجي يجمع بين ألياف الكربون المكشوفة واللون الأصفر مع شعار فيراري ممتد على طول السيارة، وبها مقصورة داخلية مصممة حسب الطلب مليئة بشعارات الحصان الجامح.

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة 

محرك فيراري دايتونا SP3

تحصل سيارة فيراري دايتونا SP3 علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي بتنفس طبيعي، وتنتج قوة 829 حصان، وعزم دوران 697 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 340 كم/ساعة .

فيراري دايتونا SP3  أغلى سيارة في المزاد

تم بيع سيارة فيراري دايتونا SP3 في مزادات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، وكانت أغلى سيارة فيراري جديدة تباع في مزاد علني، وأكبر نتيجة مالية من مزادات مونتيري هذا العام، وجاءت بعدها في الترتيب سيارة فيراري F40 LM التي بيعت مقابل نحو 41.3 مليون ريال سعودي.

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة 

سعر فيراري دايتونا SP3

بيعت سيارة فيراري دايتونا SP3 في مزادات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا بسعر 97 مليون ريال سعودي .

سيارة فيراري دايتونا SP3 النادرة 

وستعود أرباح الصفقة لصالح الأعمال الخيرية، حيث ستذهب العائدات إلى مؤسسة فيراري التي تدعم مجالات التعليم، كما أن هذه السيارة كانت تمثل الفرصة الأخيرة لاقتناء نسخة جديدة من SP3.

