مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني ويصعّب الأمور على إنبي
بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
عزة عاطف

أطلقت شركة فولكس فاجن سيارتها الجديدة تيرامونت موديل 2025 في السوق السعودي، لتنضم إلى فئة السيارات الـ SUV العائلية الكبيرة، مع تصميم خارجي جريء ومقصورة رحبة مليئة بالتقنيات الحديثة.

تصميم فولكس فاجن تيرامونت 2025

جاءت السيارة بمظهر قوي يعتمد على خطوط بارزة وشبك أمامي كبير، يتكامل مع شريط إضاءة LED ومصابيح أمامية وخلفية متطورة. 

كما حصلت على عجلات مقاس 20 بوصة وخط سقف مائل يضفي لمسة رياضية، بينما يضيف الباب الخلفي الكهربائي مع شريط الكروم لمسة فخامة. 

أبعادها الكبيرة (4917 مم طولًا، 1989 مم عرضًا، و1729 مم ارتفاعًا) تجعلها من الخيارات المثالية للعائلات.

في الداخل، تتميز تيرامونت 2025 بمقاعد جلدية مريحة وسقف بانورامي واسع، إضافة إلى نظام إضاءة محيطية يمكن تخصيصه بـ 30 لونًا مختلفًا. 

وتضم لوحة القيادة شاشة رقمية خلف المقود، بجانب شاشة ترفيه عائمة مقاس 12 بوصة، مع نظام صوت Fender عالي الجودة يضم 12 سماعة.

تعتمد السيارة على محرك بسعة 2000 سي سي تيربو يولد قوة 270 حصانًا مع عزم دوران 370 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك. 

تتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، ما يجعلها مزيجًا بين القوة والعملية.

أسعار الفئات في السعودية

تطرح فولكس فاجن تيرامونت 2025 بثلاث فئات مختلفة لتناسب احتياجات العملاء، حيث يبدأ السعر من 142 ألف ريال، بينما تصل الفئة الأعلى إلى 212 ألف ريال سعودي. 

فولكس فاجن سعر فولكس فاجن تيرامونت سيارات السعودية أسعار السيارات السعودية

