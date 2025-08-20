أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

أطلقت شركة فولكس فاجن سيارتها الجديدة تيرامونت موديل 2025 في السوق السعودي، لتنضم إلى فئة السيارات الـ SUV العائلية الكبيرة، مع تصميم خارجي جريء ومقصورة رحبة مليئة بالتقنيات الحديثة.

تصميم فولكس فاجن تيرامونت 2025

جاءت السيارة بمظهر قوي يعتمد على خطوط بارزة وشبك أمامي كبير، يتكامل مع شريط إضاءة LED ومصابيح أمامية وخلفية متطورة.

كما حصلت على عجلات مقاس 20 بوصة وخط سقف مائل يضفي لمسة رياضية، بينما يضيف الباب الخلفي الكهربائي مع شريط الكروم لمسة فخامة.

أبعادها الكبيرة (4917 مم طولًا، 1989 مم عرضًا، و1729 مم ارتفاعًا) تجعلها من الخيارات المثالية للعائلات.

في الداخل، تتميز تيرامونت 2025 بمقاعد جلدية مريحة وسقف بانورامي واسع، إضافة إلى نظام إضاءة محيطية يمكن تخصيصه بـ 30 لونًا مختلفًا.

وتضم لوحة القيادة شاشة رقمية خلف المقود، بجانب شاشة ترفيه عائمة مقاس 12 بوصة، مع نظام صوت Fender عالي الجودة يضم 12 سماعة.

تعتمد السيارة على محرك بسعة 2000 سي سي تيربو يولد قوة 270 حصانًا مع عزم دوران 370 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

تتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، ما يجعلها مزيجًا بين القوة والعملية.

أسعار الفئات في السعودية

تطرح فولكس فاجن تيرامونت 2025 بثلاث فئات مختلفة لتناسب احتياجات العملاء، حيث يبدأ السعر من 142 ألف ريال، بينما تصل الفئة الأعلى إلى 212 ألف ريال سعودي.