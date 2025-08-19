قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات رينو داستر موديل 2025

رينو داستر موديل 2025

زودت سيارة رينو داستر موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

محرك رينو داستر موديل 2025

رينو داستر موديل 2025

تستمد سيارة رينو داستر موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها عزم دوران يصل 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار رينو داستر موديل 2025

رينو داستر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

مواصفات سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

تحتوي سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

محرك سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

تستمد سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 183 كم/ساعة .

أسعار سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 محرك رينو داستر أسعار رينو داستر مواصفات سيتروين C3 اير كروس سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 C3 اير كروس موديل 2025

