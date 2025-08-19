اركب بيجو 508 أوتوماتيك بـ 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 508 موديل 2015

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 508 موديل 2015، وتنتمي 508 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 508 موديل 2015 الخارجية

تمتلك سيارة بيجو 508 موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك بيجو 508 موديل 2015

بيجو 508 موديل 2015

تستمد سيارة بيجو 508 موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مواصفات بيجو 508 موديل 2015 الداخلية

زودت مقصورة بيجو 508 موديل 2015 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيت علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

بيجو 508 موديل 2015

سعر بيجو 508 موديل 2015

تباع سيارة بيجو 508 موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 508 موديل 2015

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجمع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .