شاهد| هيونداي كريتا 2026 الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي كريتا موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

أبعاد هيونداي كريتا موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 داخل سوق السيارات بطول 443 مم، وعرض 179 مم، وارتفاع 1635 مم.

محرك هيونداي كريتا موديل 2026

تحصل هيونداي كريتا موديل 2026 على قوتها من محرك سمارت ستريم GDi سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصانا، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

مواصفات هيونداي كريتا موديل 2026

زودت سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جريء، ومصابيح LED نهارية بـ نمط الجوهرة البارامترية، وبها نظام طلاء جديد يطلق عليه اسم مات، وبها مصابيح LED MFR، وبها مصابيح تشغيل نهارية (DRL)، وشريط إضاءة LED كامل الطول ينتهي على شكل حرف L مقلوبة، وبها كسوة سوداء على الصدادات، وبها لمسات برونزية تزين حافة الشاشات، وبها زر تشغيل وإيقاف المحرك، وبها إضاءة محيطية، وبها مقاعد من الجلد الصناعي، وبها وسائد ناعمة للرقبة، وبها مقاعد أمامية مهواة.

بالاضافة إلى أن كريتا بها أيضا منافذ شحن USB من النوع C، وفتحات تكييف هواء، ومسند ذراع مركزي، وبها إمكانية إمالة المقاعد لتضفي مزيدا من الاسترخاء، وتكييف تم وضعه في منطقة واحدة، وبها مقاعد أمامية ذات تهوية، وبها نظام صوتي من Bose مكون من 8 سماعات للصوت، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاحن هاتف لاسلكي.

تاريخ هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي للسيارات في عام 1967 كجزء من مجموعة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وبدأت الشركة بإنتاج سيارات بالتعاون مع شركات أخرى، ثم بدأت في تطوير سياراتها الخاصة، وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

وسرعان ما تحولت هيونداي من التصدير إلى الأسواق المجاورة إلى الانتشار في جميع أنحاء العالم، وذلك بجانب تطوير محركات جديدة، من ضمنها، محرك ألفا، وتبني تقنيات جديدة للسيارات الهجينة والكهربائية.