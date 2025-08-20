المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كشفت كيا عن طرح سيارتها الجديدة سيلتوس موديل 2025 في السوق المصري بـ3 فئات من التجهيزات، لتدخل في منافسة مباشرة مع مجموعة من الطرازات الكروس أوفر والـSUV التي تتقارب معها في الشريحة السعرية.

أسعار كيا سيلتوس 2025 في مصر

الفئة EX القياسية: مليون و250 ألف جنيه

الفئة Highline Turbo: مليون و400 ألف جنيه

الفئة Topline Turbo (الأعلى تجهيزًا): مليون و550 ألف جنيه

5 سيارات منافسة لسيلتوس الجديدة

تتنافس مع كيا سيلتوس في السوق المصري عدة سيارات إليك سعرها:

إم جي ZS موديل 2026

أربع فئات مختلفة التجهيزات

تبدأ من 990 ألف جنيه لفئة Comfort

تصل إلى مليون و80 ألف جنيه للفئة Luxury Facelift MCE

ستروين C3 Aircross موديل 2025

فئتان من التجهيزات

سعر الفئة Feel الأولى: مليون و225 ألف جنيه

سعر الفئة Shine الأعلى: مليون و370 ألف جنيه

تويوتا أوربان كروز موديل 2025

فئتان من التجهيزات

الفئة الأولى بسعر مليون و390 ألف جنيه

الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و490 ألف جنيه

شيري تيجو 4 برو موديل 2026 (مجمعة محليًا)

ثلاث فئات من التجهيزات

تبدأ من 900 ألف جنيه لفئة Comfort

تصل إلى مليون و55 ألف جنيه للفئة Luxury Turbo

رينو داستر Facelift موديل 2026

ثلاث فئات من التجهيزات

الفئة Authentic بسعر مليون و225 ألف جنيه

الفئة Techno الأعلى تجهيزًا بمليون و400 ألف جنيه

منافسة قوية في سوق الكروس أوفر

تدخل كيا سيلتوس الجديدة سوقًا مشبعًا بالموديلات المنافسة، حيث تتقارب الأسعار مع علامات صينية وأوروبية ويابانية، ما يمنح المستهلك المصري خيارات متنوعة بين التصميم، والتكنولوجيا، ومستويات الأمان.