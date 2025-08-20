قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

عزة عاطف

كشفت كيا عن طرح سيارتها الجديدة سيلتوس موديل 2025 في السوق المصري بـ3 فئات من التجهيزات، لتدخل في منافسة مباشرة مع مجموعة من الطرازات الكروس أوفر والـSUV التي تتقارب معها في الشريحة السعرية.

أسعار كيا سيلتوس 2025 في مصر

  • الفئة EX القياسية: مليون و250 ألف جنيه
  • الفئة Highline Turbo: مليون و400 ألف جنيه
  • الفئة Topline Turbo (الأعلى تجهيزًا): مليون و550 ألف جنيه

5 سيارات منافسة لسيلتوس الجديدة

تتنافس مع كيا سيلتوس في السوق المصري عدة سيارات إليك سعرها:

إم جي ZS موديل 2026

  • أربع فئات مختلفة التجهيزات
  • تبدأ من 990 ألف جنيه لفئة Comfort
  • تصل إلى مليون و80 ألف جنيه للفئة Luxury Facelift MCE

ستروين C3 Aircross موديل 2025

  • فئتان من التجهيزات
  • سعر الفئة Feel الأولى: مليون و225 ألف جنيه
  • سعر الفئة Shine الأعلى: مليون و370 ألف جنيه

تويوتا أوربان كروز موديل 2025

  • فئتان من التجهيزات
  • الفئة الأولى بسعر مليون و390 ألف جنيه
  • الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و490 ألف جنيه

شيري تيجو 4 برو موديل 2026 (مجمعة محليًا)

  • ثلاث فئات من التجهيزات
  • تبدأ من 900 ألف جنيه لفئة Comfort
  • تصل إلى مليون و55 ألف جنيه للفئة Luxury Turbo

رينو داستر Facelift موديل 2026

  • ثلاث فئات من التجهيزات
  • الفئة Authentic بسعر مليون و225 ألف جنيه
  • الفئة Techno الأعلى تجهيزًا بمليون و400 ألف جنيه

منافسة قوية في سوق الكروس أوفر

تدخل كيا سيلتوس الجديدة سوقًا مشبعًا بالموديلات المنافسة، حيث تتقارب الأسعار مع علامات صينية وأوروبية ويابانية، ما يمنح المستهلك المصري خيارات متنوعة بين التصميم، والتكنولوجيا، ومستويات الأمان.

كيا سيلتوس سيارات كيا كيا 2025 شيري تيجو 4 برو موديل 2026 مجمعة محليًا تويوتا أوربان كروز موديل 2025 ستروين C3 Aircross موديل 2025 رينو داستر Facelift موديل 2026 إم جي ZS موديل 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

عصير مانجو

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل عصير مانجو بالنعناع

الكوليسترول

اكتشفها.. مادة غير متوقعة تحمى من السرطان والاسمرار وتقلل الكوليسترول

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| التكييف ينقل مرضًا خطيرًا تسبّب في وفاة الأشخاص بأمريكا.. والصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

