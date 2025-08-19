قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V
تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V
إبراهيم القادري

أعلنت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX80 منافس اسكاليد V، وتنتمي QX80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

وتم انتاج نسختين من سيارة إنفينيتي QX80 جديدتين هما QX80 Track Spec وQX80 Terrain Spec، وتمثل النسختان توجهين مختلفين، الأولى لمطاردة الأداء الخارق على الطرق الممهدة، بينما الثانية تستهدف عشاق المغامرات والطرق الوعرة.

محرك إنفينيتي QX80

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تحصل سيارة إنفينيتي QX80 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 1016 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

محرك إسكاليد V

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تستمد سيارة إسكاليد V قوتها من محرك 8 سلندر سوبرتشارجر، وتنتج قوة 682 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بحقن الوقود عالي السعة، وبها مبرد أكبر، ونظام سحب هواء جديد.

مواصفات إنفينيتي QX80

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

زودت سيارة إنفينيتي QX80 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح أمامي، وبها عتبات جانبية ممتدة، وبها أقواس عجلات بارزة، وبها فتحات تهوية معاد تصميمها، وبها شبكة أمامية مستوحاة من QX80 سبورت، وبها نظام عادم رباعي المخارج، وبها مشتت خلفي رياضي، وبها عجلات مقاس 24 بوصه مع مكابح بريمبو عالية الأداء.

مواصفات QX80 Terrain Spec

حصلت سيارة إنفينيتي QX80 Terrain Spec علي زيادة في ارتفاع الخلوص الأرضي، وبها صفائح حماية أمامية وخلفية، وبها عجلات قوية مغلفة بإطارات لجميع التضاريس، وبها منصة سقف مجهزة بمصابيح LED وخيمة قابلة للفتح، وذلك يجعلها مناسبة لعشاق الـ Overlanding.

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

والجدير بالذكر ان النسختين تمثلان توجهين مختلفين لشريحتين من العملاء، الأولى لمن يبحث عن الأداء الرياضي الخارق، والثانية لمن يريد أقصى درجات الثقة في أصعب الظروف، وكلاهما يعكس سرعة تحرك إنفينيتي في سوق السيارات الـ SUV الفاخرة وحرصها على تقديم منتجات أكثر جرأة وتنوع.

