تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

أعلنت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX80 منافس اسكاليد V، وتنتمي QX80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

وتم انتاج نسختين من سيارة إنفينيتي QX80 جديدتين هما QX80 Track Spec وQX80 Terrain Spec، وتمثل النسختان توجهين مختلفين، الأولى لمطاردة الأداء الخارق على الطرق الممهدة، بينما الثانية تستهدف عشاق المغامرات والطرق الوعرة.

محرك إنفينيتي QX80

تحصل سيارة إنفينيتي QX80 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 1016 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

محرك إسكاليد V

تستمد سيارة إسكاليد V قوتها من محرك 8 سلندر سوبرتشارجر، وتنتج قوة 682 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بحقن الوقود عالي السعة، وبها مبرد أكبر، ونظام سحب هواء جديد.

مواصفات إنفينيتي QX80

زودت سيارة إنفينيتي QX80 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح أمامي، وبها عتبات جانبية ممتدة، وبها أقواس عجلات بارزة، وبها فتحات تهوية معاد تصميمها، وبها شبكة أمامية مستوحاة من QX80 سبورت، وبها نظام عادم رباعي المخارج، وبها مشتت خلفي رياضي، وبها عجلات مقاس 24 بوصه مع مكابح بريمبو عالية الأداء.

مواصفات QX80 Terrain Spec

حصلت سيارة إنفينيتي QX80 Terrain Spec علي زيادة في ارتفاع الخلوص الأرضي، وبها صفائح حماية أمامية وخلفية، وبها عجلات قوية مغلفة بإطارات لجميع التضاريس، وبها منصة سقف مجهزة بمصابيح LED وخيمة قابلة للفتح، وذلك يجعلها مناسبة لعشاق الـ Overlanding.

والجدير بالذكر ان النسختين تمثلان توجهين مختلفين لشريحتين من العملاء، الأولى لمن يبحث عن الأداء الرياضي الخارق، والثانية لمن يريد أقصى درجات الثقة في أصعب الظروف، وكلاهما يعكس سرعة تحرك إنفينيتي في سوق السيارات الـ SUV الفاخرة وحرصها على تقديم منتجات أكثر جرأة وتنوع.