عضو الحزب الجمهوري: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي والعالم

قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّه غير متفائل إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرًا، إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكذب على الشعب الأمريكي وعلى العالم، ثم يصدّق ما يقوله، لافتًا، إلى أنه لا وجود لوقف لإطلاق النار في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية في لبنان وغزة.

ووصف فرنسيس، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، الحكومة الإسرائيلية بأنها «دولة إرهابية يقودها رئيس وزراء مجرم حرب ويمين متطرف لا يؤمن بأي قيمة إنسانية»، متسائلًا عن كيفية التعامل مع فريق لا يحترم أي قوانين أو معاهدات دولية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يموتون من الجوع منذ عامين، وفي ظل العواصف التي تضرب غزة «لا يجدون خيامًا أو مقومات أساسية للحياة»، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في غزة.